مواجهة كروية حاسمة: العين يواجه الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

اليوم الإثنين، يستضيف الاتحاد السعودي فريق العين السعودي في الجولة الرابعة من مجموعة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة.

يأمل فريق العين في متابعة نتائجه القوية وتعزيز صدارته لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفاً في العاشرة والربع وقت الإمارات من مساء غداً الإثنين على الاتحاد السعودي. ستقام هذه المباراة الحاسمة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة. تأتي هذه المواجهة المرتقبة في ظل ندية تاريخية تعكس التكافؤ التام بين الفريقين المتنافسين في سباق النقاط.

سبق أن التقى الفريقان آسيوياً في ست مناسبات سابقة، نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرتين، بينما خيّم التعادل على مباراتين. هذا السجل التاريخي يضفي على مواجهتهما السابعة طابعاً من الإثارة والترقب الشديد، حيث يسعى كل طرف لفض هذه الشراكة التاريخية وتحقيق انتصار حاسم ينعكس إيجاباً على مسيرته في البطولة القارية العريقة.

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العَيْن يتربع على الصدارة بعشر نقاط كاملة

يدخل الزعيم العيناوي اللقاء وهو يتربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، بعد تفوقه في الجولات الثلاث الماضية. حقق العين انتصارات مهمة على النصر السعودي والقوة الجوي العراقي وتراكتور سازي الإيراني، مما أكسبه ثقة عالية في أدائه التكتيكي والفردي. يتطلع الفريق إلى استثمار حالته الفنية المستقرة وتوظيف عناصر القوة لديه لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في التصفيات.

يضم الفريق في خط الوسط الثلاثي تراوري وبلاسيوس وكاكو، والذين يشكّلون العمود الفقري للهجوم. كما يعتمد المدربين على الحركية العالية للمهاجم الحسين رحيمي، الذي يضيف بُعداً مختلفاً للمواجهة. كما يتميز الفريق بالصلابة الدفاعية التي يقودها الخبير رامي ربيعة، مما يجعل خط الدفاع منيعاً أمام محاولات الفريق المنافس.

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غُموض مشاركة سفيان رحيمي وتغييب ريتشارد ريوس

في الجانب الآخر، يكتنف الغموض مشاركة النجم المغربي سفيان رحيمي عقب الإصابة التي تعرض لها في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي. هذا الغياب قد يحرم الفريق من أحد أبرز أوراقه الهجومية السريعة في الخط الأمامي، مما يتطلب من بقية اللاعبين تعويض هذا النقص في الإيقاع والهجوم. التدريب الأخير ركّز على تغطية هذا الفراغ وتوزيع الأدوار بشكل ذكي.

في المقابل، يتسلح الاتحاد بعاملي الأرض والجمهور العريض لإنعاش آماله وتصحيح مساره القاري المتعثّر. يحتل الفريق حالياً المركز الثامن برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة. يسعى مدربه إلى تجاوز الهزات الدفاعية الأخيرة التي كلفت الفريق نقاطاً ثمينة في الجولات السابقة، ويعتمد في خط الهجوم على التركيبة المتمثلة في القناص يوسف النصيري والتحركات العميقة لحسام عوار.

تحضيرات الفريقين والغيابات المؤثرة

سُند الهجوم في صفوف الاتحاد من قبل السنغالي ديون لوبي في خط الوسط، والذي سيعوض غياب الكولومبي ريتشارد ريوس. تعرض ريوس لإصابة في الكاحل خلال مواجهة أبها الأخيرة بالدوري المحلي، وهو ما قد يفقد الاتحاد جزءاً كبيراً من توازنه الدفاعي في منطقة الارتكاز. هذا الغياب يفتح المجال أمام سرعة وتمريرات لاعبي العين لمحاولة اختراق خط الوسط المنافس.

في التدريبات الأخيرة التي أجراها الفريق بملعبه قبل المغادرة إلى جدة، عمد المدرب فلاديمير إيفيتش على تصحيح الأخطاء والسلبيات. أكد المدرب جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً للقاء، واختتم تدريباته بحصة تدريبية رئيسة أجراها مساء أمس الأحد على ملعب المباراة. هذه التحضيرات الدقيقة تعكس الجدية العالية للفريق العيناوي في التعامل مع هذه المواجهة الصعبة.