مهرجان خريف العين للشطرنج ينطلق اليوم ويستقطب مختلف الأعمار

ينطلق مهرجان خريف العين للشطرنج اليوم في مركز مكاني، ويستهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال دمج الرياضة بالتسوق، وفق خطة تطوير طويلة المدى.

انطلقت مساء اليوم الجمعة، منافسات مهرجان خريف العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في مركز مكاني التجاري، حيث يتوقع أن تستغرق فعاليات المهرجان نحو ست ساعات من التنافس المكثف. ويأتي هذا الحدث كجزء من استراتيجية نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الرامية إلى جعل اللعبة الرياضية في متناول الجميع، عبر استغلال الزخم اليومي للمراكز التجارية لجذب انتباه الزوار غير الملتزمين رياضياً.

استراتيجية الوصول للمجتمع عبر المراكز التجارية

كشف عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن الهدف الاستراتيجي من نقل المنافسات إلى مركز مكاني، وهو كسر الحواجز النفسية والاجتماعية التي تحول دون تجربة اللعبة لأول مرة. وأوضح أن وجود المباراة في بيئة تسوقية يسمح للزائر بالاصطدام باللععة عشوائياً، مما قد يحفزه على التوقف للمشاهدة ثم الانتقال لتجربة اللعب بنفسه.

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يعتبر هذا النهج مهماً لأن الشطرنج يناسب جميع الفئات العمرية، ويمنح الصغار والكبار فرصة قيمة لتنمية مهارات التركيز، وتقييم نتائج القرارات السريعة، بالإضافة إلى غرس قيم احترام المنافس بغض النظر عن نتيجة المباراة. ويهدف النادي من خلال هذه الحركة إلى ترجمة رؤيته كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، تأخذ اللعبة إلى الأماكن التي يرتادها الناس بشكل طبيعي.

أهمية المهرجانات في كشف مواهب اللاعبين

أشار عبدالله راشد الراشدي إلى أن هذه المهرجانات توفر بيئة مختلفة عن التدريبات الداخلية، مما يسمح للكشافين والمدربين برؤية الجوانب النفسية والفكرية للاعبين تحت ضغط المنافسة الحقيقية. تتيح هذه الفرصة مراقبة كيف يفكر اللاعب الشاب أمام منافسين جدد، وكيف يدير وقته، وكيف يستعيد تركيزه بعد الخسارة، وهي مؤشرات حاسمة لتوجيه اللاعبين نحو البرامج التدريبية المناسبة لمستواهم.

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كما تستفيد المنتخبات الوطنية والمدربين من هذه البيانات الواقعية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين المحتملين، مما يساهم في رفع المستوى العام للشطرنج الإماراتي. وتعتبر هذه الملاحظات الميدانية أداة فعالة لتطوير المسار المهني للشباب الموهوبين، الذين قد لا تظهر قدراتهم الكاملة في سياقات التدريب التقليدية.

التحديات اللوجستية وإدارة القدرات الاستيعابية

واجه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية تحديات تنظيمية في السابق، أبرزها استيعاب الإقبال المتزايد مع الحفاظ على راحة اللاعبين وانتظام الجولات. في النسخة السابقة من المهرجان، تم تخصيص خمسين طاولة لاستقبال مئة لاعب، إلا أن الإقبال الشديد أدى إلى استيعاب مئة وخمسين لاعباً بعد قبول طلبات تسجيل إضافية.

بناءً على هذه التجربة القيمة، أعطى النادي أولوية قصوى لتقدير السعة الفعلية للمكان وتنظيم نظام التسجيل بدقة قبل انطلاق المهرجان الحالي. يهدف هذا التحسين الإداري إلى ضمان تجربة سلسة وخالية من الازدحام، مما يعكس نضجاً تنظيمياً يسعى لتحسين جودة المشاركة وتقليل التوتر اللوجستي الذي قد يؤثر على أداء اللاعبين.

خطة التطوير المستقبلي للفصول الأربعة

يحتفي النادي بالفصول الأربعة من خلال تنظيم مهرجانات موسمية منتظمة، تشمل مهرجان خريف العين للشطرنج، ومهرجان شتاء العين للشطرنج، ومهرجان ربيع العين للشطرنج، ومهرجان صيف العين للشطرنج. يهدف هذا التقسيم الزمني إلى توفير أكثر من موعد للمشاركة للجمهور على مدار العام، واستغلال اعتدال طقس الخريف لجذب المشاركين من خارج المدينة الذين يجمعون بين المنافسة والسياحة.

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أعلن عبدالله راشد الراشدي عن وضع خطة استراتيجية لتطوير هذه المهرجانات المستمرة، والتي تهدف إلى البدء في تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2027. تشمل الخطة إضافة أنواع أخرى من الألعاب الذهنية بجانب الشطرنج، بهدف تنويع الأنشطة الاجتماعية واستقطاب شرائح أوسع من المجتمع بمختلف اهتماماتها.

تسعى الخطة المستقبلية أيضاً إلى توسيع المشاركة الدولية تدريجياً، بما يتناسب مع السعة الاستيعابية لكل مهرجان وبرنامجه المحدد. يهدف النادي من هذه الخطط الطموحة إلى ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للرياضات الذهنية، وضمان استدامة حضوره في المشهد الثقافي والرياضي المحلي والإقليمي لسنوات قادمة.