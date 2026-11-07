مهرجان العلوم والتكنولوجيا يجمع 4700 مشارك في أبوظبي نوفمبر 2026

تستضيف أبوظبي الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمشاركة أكثر من 4700 طالب، في مبادرة لتعزيز القدرات البحثية والابتكار بين جيل المستقبل.

تستعد أبوظبي لاستضافة الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين. سيُقام هذا الحدث العلمي الكبير في مركز " أدنيك" بالعينة، ويمتد فعالياته من 10 إلى 13 نوفمبر 2026، ليجمع نخبة من المواهب الشابة في مجالات البحث والابتكار التكنولوجي.

مشاركة واسعة للطالبات والمبتكرين في المنافسات

يستهدف المهرجان هذا العام طلبة المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يفتح أبوابه لطلبة الجامعات والخريجين الجدد. وقد لقيت الفعاليات استجابة ضخمة، حيث استقبلت المسابقات الثلاث الرئيسية أكثر من 4700 طلب تسجيل ومشاركة متنوعة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالقضايا العلمية والتكنولوجية بين الأجيال الصاعدة في الدولة.

Also read كلباء يقلب كفه ويحقق فوزاً ثميناً على الظفرة بهدفين في الدوري الإماراتي

مسابقة الإمارات للعالِم الشاب تركز على البحث العلمي

تُعد مسابقة "الإمارات للعالِم الشاب" العمود الفقري للمهرجان، حيث استقبلت 2651 طلب تسجيل من طلبة الصفوف الخامس حتى الثاني عشر. تأهل إلى المرحلة النهائية 100 مشروع بحثي مبتكر، موزعين على أربع فئات علمية دقيقة هي: التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضيات، والعلوم السلوكية والاجتماعية. تهدف هذه المسابقة إلى منح الطلبة فرصاً لاكتساب الخبرات البحثية العميقة، والاستعداد للمشاركة في منافسات علمية دولية مرموقة مثل معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة المعروف بـ "آيسف".

تحدي الرواد والمبتكرين الصغار للابتكار التطبيقي

في مجال التكنولوجيا المتقدمة، استقطبت مسابقة "روّاد التكنولوجيا المتقدمة" 707 طلبات تسجيل من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، وتم اختيار 210 مشاركين ضمن 58 فريقاً للقيام بتطوير نماذج أولية ومحاكاة لحلول مبتكرة. تركز هذه الحلول على مواجهة تحديات محددة طرحتها جهات وطنية كبرى، تشمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة إيدج، وشركة الإمارات للطاقة النووية. أما تحدي "المبتكرين الصغار" فقد جذب 1402 مشاركة من الطلبة الموهوبين في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع، حيث يخوض المتأهلون منافسات فردية وجماعية تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بهدف تقييم مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، والتواصل، والعمل الجماعي، مع تخصيص يوم منفصل للمنافسات لكل فئة عمرية لضمان إنصاف المتسابقين.

Advertisement

رؤية وزارية لبناء قدرات المستقبل البحثية

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن رعاية المواهب الناشئة تحت مظلة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تمثل أولوية وطنية استراتيجية. وأشارت معاليها إلى أن التعليم يؤدي دوراً محورياً في بناء القدرات التي تستند إليها نهضة الدولة، مشددة على أن الاستعداد للمستقبل يبدأ بإعداد أجيال قادرة على طرح الأسئلة الجذرية، وفهم التحولات العلمية السريعة، والإسهام الفعلي في إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع. وأوضحت أن الشراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجسّد إيمان الوزارة بأهمية اقتران اكتشاف الموهبة بإتاحة فرص حقيقية لتنميتها، مما يسهم في توسيع تصورات الطلبة بشأن ما يمكنهم تحقيقه.

تطوير الكفاءات في ظل اقتصاد الذكاء الاصطناعي

من جانبه، صرح معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتطورة والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بأن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بل يتطلب أيضاً استثماراً مستداماً في تطوير الكفاءات البشرية وبناء القدرات التي تقود الابتكار. وعلى هامش الفعاليات، سيتم إطلاق مسابقة "Path 2 A2RL" المرتبطة بدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيَّرة، حيث سيخوض الطلبة تجارب عملية في مجالات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي المجسّد، لتعزيز مهاراتهم الهندسية والعلمية.