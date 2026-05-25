مهرجان لولو مانجو مانيا يعود بأكثر من 85 صنفاً فاخراً في دول الخليج

انطلاق فعاليات مهرجان لولو مانجو مانيا في جميع فروع لولو بدول مجلس التعاون الخليجي مع حضور دبلوماسي وتجاري يسلط الضوء على دور الفاكهة في تعزيز العلاقات الهندية الإماراتية ودعم المزارعين

انطلقت فعاليات مهرجان لولو مانجو مانيا في جميع متاجر لولو المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى عودة أحد أبرز وأشهر مهرجانات الفواكه في المنطقة لعام جديد يضم تشكيلة غنية تتجاوز الثمانين صنفاً فاخراً من ال مانجو المستورد من مختلف أركان العالم.

تم افتتاح الحفل الافتتاحي في لولو هايبرماركت داخل مجمع الخالدية مول بأبوظبي بحضور سخي من الشخصيات الرسمية والتجارية. كان الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، هو المتحدث الرئيسي في الحدث، وقد شاركه في اللقاء الدكتور سودهانشو، أمين هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الهندية، إلى جانب يوسف علي إم. أ، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي قطاعات الزراعة والتجارة.

خلال كلمته أشار ميتال إلى أن المانجو قد تحولت إلى رمز للثقافة والدبلوماسية، مشدداً أن المهرجان يعكس القوة المتزايدة للعلاقات الثنائية بين الهند والإمارات، كما ألّف على دور المهرجان في دعم المزارعين الهنود وتعزيز الصادرات الزراعية من خلال شبكة توريد عالمية متكاملة تديرها مجموعة لولو. وفي سياق متصل، ألقى سودهانشو كلمة أكدت على الأثر الإيجابي للمبادرات مثل لولو مانجو مانيا في نقل منتجات المانجو الهندية إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، مسلطاً الضوء على أهمية الشراكة التجارية الزراعية بين الهند ودول منطقة الخليج.

وأشرى إلى أن أصناف المانجو الهندية المتميزة مثل ألفونسو وكيسار وبانغانابالي ودشيريه، والتي تحظى بامتياز المؤشر الجغرافي، تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة لولو لترويج منتجات المزارعين الهنود ومصدري الفاكهة الفاخرة. كما شدّد على أن هذه الأصناف تمثل نموذجاً للتميز الزراعي وجودة الإنتاج التي تستطيع المجموعة تقديمها للمستهلك الخليجي الباحث عن نكهات متميزة وصحية. من جانبه، عبّر يوسف علي إم.

أ عن فخره بالاحتفال بالنسخة الثالثة والعشرين من مهرجان لولو مانجو مانيا، مبرزاً أن مجموعة لولو تستورد ما يقرب من ثلاثة ألف ومئتين طن من المانجو سنوياً لتزويد أسواق الخليج بمنتجات عالية الجودة. وأضاف أن الهدف الأساسي للمهرجان يكمن في تعريف المجتمعات المتعددة الثقافات في المنطقة بالتنوع الغني للمانجو الهندية، وإبراز قيمتها الغذائية والثقافية، إلى جانب دعم المزارعين والمنتجين في الهند ومختلف أسواق التوريد.

وأكد أن هذه الفعالية لا تقتصر على عرض المنتج فحسب، بل تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة بين الهند ودول الخليج، مما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة في سلاسل الإمداد. يُذكر أن مهرجان لولو مانجو مانيا لا يقتصر على عرض الفاكهة في الأرفف، بل يتضمن أنشطة تفاعلية للزوار تشمل ورش عمل تعليمية حول طرق اختيار وتخزين المانجو، وتذوق أنواعه المختلفة، بالإضافة إلى مسابقة لأفضل وصفة إبداعية تعتمد على المانجو، ما يعزز من تجربة المستهلك ويشجع على استهلاك الفاكهة الطازجة كجزء من نمط حياة صحي.

كما تشارك مجموعة لولو في حملات توعية تهدف إلى دعم المزارعين الصغار في الهند عبر برامج تمويلية وتدريبية، مساعدةً في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. إن هذه المبادرات المتكاملة تسهم في بناء جسر تجاري مستدام بين القارات وتؤكد على التزام مجموعة لولو بدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة





