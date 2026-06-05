مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 يعزز الابتكار ويجمع قادة الصناعة والموهوبين

يستمر مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 في دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية عبر شراكات حكومية وخاصة ومبادرات تعليمية واسعة، يهدف إلى ترسيخ دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي وتعزيز فرص المواهب الناشئة.

يجمع مهرجان دبي للألعاب و الرياضات الرقمية 2026 تحت مظلته مجموعة واسعة من الجهات والمؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص، مستهدفاً دعم النمو المتسارع لمنظومة الألعاب الإلكترونية في الإمارة.

يهدف المهرجان إلى ترسيخ دبي كمنصة عالمية للابتكار الرقمي، ما يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة أمام اللاعبين والمبدعين والمطورين والمهنيين الطموحين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع. تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، تنظيم الحدث الذي يمتد حتى السابع من يونيو، وتظهر من خلاله شراكات متعددة تشمل التكنولوجيا والثقافة والتنقل والتجزئة والترفيه. هذه التعاونات تؤكد التزاماً جماعياً بدعم المواهب الناشئة وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة.

تستمر فعاليات المهرجان في صقل مهارات الجيل القادم من خلال مجموعة من المبادرات المتخصصة مثل برنامج GameOn، وبرنامج التعليم التفاعلي، وكؤوس المدارس، وقمة صانعي مستقبل الألعاب الرقمية، بالإضافة إلى تجارب ألعاب حية. تسهم هذه البرامج في ربط الطلاب والمعلمين والمهنيين الطموحين بالفرص المتنوعة التي يوفرها قطاع الألعاب، وتدعم مسارات التعلم والتطوير المهني داخل منظومة متنامية.

يشارك في رعاية المهرجان عدة شركاء رئيسيين؛ من بينهم دو كراع رئيسي، وأمازون، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وجيتور الإمارات التابعة لمجموعة إيليت القابضة، وطلبات، حيث يساهمون في تقديم برنامج متكامل يضم بطولات الرياضات الرقمية، وتجارب تفاعلية، ومبادرات تعليمية، ومسابقات تنكر في شخصيات ألعاب شهيرة، إلى جانب فعاليات مجتمعية. يُعبر كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو عن فخره برعاية المهرجان، مؤكداً أن الحدث أصبح منصة تجمع عشاق الألعاب والمواهب الصاعدة ورواد القطاع لتجربة تفاعلية تحتفل بالإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل وتبادل الخبرات.

من جهتها، شددت شيماء راشد السويدي المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة دبي للثقافة على أن المهرجان يمثل منصة حيوية تدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية وتحفّز الابتكار وتطوّر المهارات المستقبلية. وأكد سامر قسطنطين مدير المبيعات الإقليمي لشركة جيتور أن المهرجان لا يقتصر على كونه مساحة للألعاب بل يجمع التكنولوجيا والطموح والإبداع لتكريم جيل جديد من المبتكرين.

كما أشار ستيفانو مارتينيلي نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للرياضات الرقمية، وأن مشاركته في المهرجان تعكس التزام الشركة بدعم الابتكار والابتكار التفاعلي في المنطقة





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