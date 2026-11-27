انطلاق مهرجان عيد الاتحاد لسباقات الخيول في جبل علي غداً السبت بمشاركة 68 جواداً وجوائز تزيد على النصف مليون درهم في سبعة أشواط مثيرة.

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي عن إتمام كافة الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان عيد الاتحاد ، الذي يسودته أجواء من الترقب والحماس الكبيرين. ينعقد هذا الحدث الوطني والرياضي المحوري غداً السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ليُشكل المحطة الثالثة ضمن روزنامة المضمار العائلي لموسم 2026 - 2027.

أرقام ومعدلات المهرجان الحصرية

يضم المهرجان في نسخته الحالية قائمة ضخمة تضم 68 جواداً تتنافس بحماس شديد عبر سبعة أشواط حافلة بالتشويق والبراعة. وتتميز هذه النسخة بجوائز مالية إجمالية تفوق النصف مليون درهم، مما يعكس المكانة الرفيعة لهذا الحدث ومكانة الرياضيين المشاركين فيه.

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تفاصيل الأشواط والمرشحون الأوائل

يستهل المهرجان فعالياته بالشوط الافتتاحي على لقب "جائزة الثاني من ديسمبر ستيكس"، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة ذات التكافؤ من صفر إلى 85، وعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر. يتنافس في هذا الشوط الذي ترعاه سلسلة الإمارات لسباقات السرعة تسعة جياد، أبرزهم "أون ذا واي" الذي يمتلك سجلًا حافلاً بفوزين ومركزين ثانيين من 14 مشاركة سابقة، إضافة إلى "صارم" و"كوندور باس" و"نهاش".

وتتواصل الإثارة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة بالتكافؤ من صفر إلى 70 وعمر ثلاث سنوات فما فوق، تحت مسمى "جائزة الإمارات السبعة ستيكس للسرعة" برعاية الشعفار للاستثمار. يبرز على قائمة الترشيح الجواد المصنف عالٍ "برق الإمارات"، إلى جانب "تشوزن مارك" و"ديوكدوم".

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منافسات المهور والفرسان المحترفين

تظهر فئة المهور المبتدئة بعمر السنتين إلى ثلاث سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، تنافساً على لقب "جائزة شجرة الغاف ستيكس". يتطلع المهر "جيوش" لصداره التنافس بعد مشاركته السابقتين، في مواجهة مهور لأول مرة مثل "بيوند ديبيت" و"الليث واريور".

وتبلغ المنافسة ذروتها في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة حسب العمر والنتائج على لقب "جائزة 55 ستيكس". يُتوقع أن يعتلي الصدارة المهر "جدال" المشارك بتصنيف مرتفع ووزن أخف، بقيادة الفارس العالمي "أويسن ميرفي"، فيما يتنافس معه "المتنبي" و"رماس" و"اوماها فرونت".

في الشوط الخامس على لقب "المبتدئة ستيكس - مبادرة داعم"، تتنافس 16 خيلاً على مسافة 1400 متر، ويبرز منها "ريجنايت" و"ميوزيك لاد" و"إمارات" و"كرايم ماستر". أما الشوط السادس فيقدم سباق "كأس 1971" للخيول المهجنة الأصيلة بالتكافؤ من صفر إلى 95 لمسافة 1800 متر، حيث يتصدر الصراع المهر "رن ويذ إت"، و"رشوان"، و"كالديسا"، و"الخوانيج".

الشوط الختامي ورعاية بنكية مرموقة

يُسدل الستار على المهرجان بالشوط السابع الختامي على لقب "جائزة عيد الاتحاد ستيكس"، برعاية بنك دبي التجاري، للخيول المهجنة الأصيلة بالتكافؤ من صفر إلى 80 وعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر. يشارك في هذا الشوط 14 خيلاً يبرز منها "إلى متى" صاحب التصنيف المرتفع، بجانب "أزان" والفرس "كيبو مساكي" كمرشحين قويين للصدارة.