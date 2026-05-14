مهرجان الفيلم الأوروبي في الإمارات: دورته الثالثة، 16 فيلماً وورشة مجانية لصنّاع السينمات، 18-24 مايو بأبوظبي و1-5 يونيو برأس الخيمة

مهرجان الفيلم الأوروبي في الإمارات، الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، بالشراكة مع المجمّاع الثقافي في أبوظبي، ومؤسسة فن رأس الخيمة التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبدعم من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعاهد الثقافية الأوروبية في الدولة، يستمر من 18 إلى 24 مايو في أبوظبي، ومن 1 إلى 5 يونيو المقبل في رأس الخيمة. ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي بين أوروبا ودولة الإمارات من خلال اللغة العالمية للسينما، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف رؤى جديدة وحكايات إنسانية متنوعة من ثقافات مختلفة. وسيقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً يضم أفلاماً حائزة على جوائز، وأعمالاً روائية ووثائقية ملهمة، إلى جانب إنتاجات مناسبة للعائلات تماشياً مع «عام الأسرة»، فضلاً عن أعمال لمواهب سينمائية صاعدة من أوروبا ودولة الإمارات.

مهرجان الفيلم الأوروبي يعود للإمارات ب دورته الثالثة : 18-24 مايو ب أبوظبي و1-5 يونيو ب رأس الخيمة ، 16 فيلماً و ورشة مجانية لصنّاع السينمات نظّم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، بالشراكة مع المجمّاع الثقافي في أبوظبي ، ومؤسسة فن رأس الخيمة التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبدعم من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعاهد الثقافية الأوروبية في الدولة، مهرجان الفيلم الأوروبي في الإمارات ، وذلك خلال الفترة بين 18 و24 مايو الجاري في أبوظبي ، ومن 1 إلى 5 يونيو المقبل في رأس الخيمة .

ويعود المهرجان هذا العام في دورته الثالثة، مواصلاً الاحتفاء بغنى وتنوّع السينما الأوروبية، مع توسيع حضوره ليصل إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء الدولة، ويقدّم المهرجان برنامجاً متنوعاً يضم أفلاماً حائزة على جوائز، وأعمالاً روائية ووثائقية ملهمة، إلى جانب إنتاجات مناسبة للعائلات تماشياً مع «عام الأسرة»، فضلاً عن أعمال لمواهب سينمائية صاعدة من أوروبا ودولة الإمارات





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مهرجان الفيلم الأوروبي في الإمارات دورته الثالثة 16 فيلماً ورشة مجانية لصنّاع السينمات أبوظبي رأس الخيمة فيلم حائز على جائزة أفلام روائية ووثائقية ملهمة إنتاجات مناسبة للعائلات مواهب سينمائية صاعدة من أوروبا ودولة الإمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«مؤتمر الخدمة الاجتماعية 16» يناقش تطوير القرار المهني وأخلاقيات القيادة الذكيةيشهد مؤتمر الخدمة الاجتماعية السادس عشر، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية...

Read more »

الإمارات تدرج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبنانيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

دولة الإمارات تعلن إدراج 21 فرداً وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبنانيتاريخ القرار: مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن اليوم عن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والتي تضمنت إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية. القرار جاء في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر. وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

Read more »

«فينيكس» تتعاون مع «دي سي ماكس» لتطوير أول مركز بيانات ذكاء اصطناعي في أوروبامنشأة بقدرة 18 ميغاواط جاهزة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعيالشراكة تمنح فينيكس وصولاً...

Read more »

«زايد للإسكان» يسلم 380 مسكناً للمواطنين في «السيوح 16»باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تسليم الدفعة...

Read more »

16 لاعباً ولاعبة يمثلون «ألعاب القوى في الخليجية».. والمنافسات تنطلق غداًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »