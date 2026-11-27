معالي منى غانم المرّي تؤكد تأثير القصص الواقعية في مسابقة قصص من عزيمتنا، مشيدة بالانتماء المقيم والموهبة الشابة في إنتاج الأفلام.

أكدت معالي منى غانم المرّي ، نائب الرئيس والعضو المنتدب ل مجلس دبي للإعلام ، أن القصص الواقعية التي قدمها المشاركون في مسابقة قصص من عزيمتنا نجحت في ترك أثر عاطفي كبير لدى الحضور. وأشارت إلى أن بعض الأفلام تجاوزت التوقعات بما حملته من حكايات إنسانية حقيقية من قلب مجتمع الإمارات.

تجاوز التوقعات القصص الإنسانية الحقيقية

قالت معالي منى المرّي على هامش العروض الختامية للمسابقة إن تنوع القصص التي رواها المشاركون من وجهات نظر وتجارب مختلفة جعل من الصعب اختيار حكاية واحدة يمكن القول إنها كانت الأبرز. وأضافت أن القصص الموجودة اليوم كانت فوق التوقعات، ومؤكدة أن عدداً منها أثار مشاعر الحاضرين بما قدمه من تجارب واقعية.

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توقفت معاليها عند أحد الأفلام الذي ترك أثراً خاصاً لديها، والذي تناول قصة أم يعمل زوجها في المجال العسكري ولديها ابنة من أصحاب الهمم. وأوضحت أنها سألت مخرج العمل عن مصدر القصة لتكتشف أنها لم تكن من الخيال، وإنما قصة حقيقية عاشها أشخاص بالقرب منه، إذ أخبرها المخرج بأنها قصة جارته.

انتماء المقيمين وقيمة الاستقرار الوطني

لفتت معالي منى المرّي إلى جانب آخر فاجأها في المشاركات، موضحة أنها كانت تتوقع، نظراً لارتباط المسابقة بالاحتفالات الوطنية وعيد الاتحاد، أن تكون النسبة الأعلى من المشاركين من الإماراتيين. إلا أن الحضور اللافت للمقيمين من جنسيات مختلفة قدم صورة أخرى عن معنى الانتماء إلى الإمارات كما أشارت.

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أوضحت أن عدداً من المقيمين المشاركين عاشوا تجارب جعلتهم يدركون بصورة أكبر قيمة الأمن والاستقرار الذي توفره الدولة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وتحديات. كما لمسوا اهتمام القيادة بهم، لينعكس ذلك في أفلام عبّروا من خلالها عن حبهم وانتمائهم للإمارات.

الجيل الجديد وأدوات السرد الحديثة

أكدت معالي منى المرّي أن ما ميّز الأعمال لم يكن المحتوى وحده، إذ أظهرت الأفلام مستوى لافتاً في الإخراج والإنتاج، وهو ما اكتسب أهمية إضافية في ظل مشاركة عدد كبير من الطلبة وصغار السن. وأشارت إلى استخدام المشاركين الشباب أدوات وتقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة.

اعتبرت معاليها أن ما قدموه يكشف عن جيل جديد يمتلك أدوات مختلفة لرواية قصصه والتعبير عن رؤيته. وقالت أنا سعيدة جداً أن لدينا اليوم عقولاً شابة تستطيع أن تبدأ، وإن شاء الله تشارك في محافل عالمية، وليس فقط في احتفالاتنا في الدولة.

الواقع مصدر إلهام للسرد السينمائي

تكشف التجربة، بحسب حديث معاليها، أن القصص المؤثرة لا تحتاج دائماً إلى أن تأتي من الخيال، ففي البيوت والأحياء وبين أفراد المجتمع حكايات حقيقية قادرة على التعبير عن الإمارات. وأوضحت أن القصص التي عُرضت خلال الأمسية كان لكل منها تأثيرها الخاص لدى المشاهدين والحاضرين.

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وأكدت أن القصص التي عُرضت خلال الأمسية كان لكل منها تأثيرها الخاص لدى المشاهدين والحاضرين، مؤكدة أن القصص الموجودة اليوم كانت فوق التوقعات. وأوضحت أن عدداً من المقيمين المشاركين عاشوا تجارب جعلتهم يدركون بصورة أكبر قيمة الأمن والاستقرار الذي توفره الدولة.