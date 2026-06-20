منى الرئيسي تفوز بتزكية نائب رئيس الاتحاد العربي لليد للعنصر النسائي 2026-2028

فازت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد للعنصر النسائي بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية بجدة، لمواصلة مسيرتها في تطوير كرة اليد النسائية وتمكين المرأة العربية.

في خطوة تعكس تطور ال رياضة النسائية العربية، أعلن الاتحاد العربي ل كرة اليد عن فوز الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي بمنصب نائب رئيس الاتحاد للعنصر النسائي بالتزكية، وذلك للدورة الانتخابية الممتدة من 2026 إلى 2028.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي استضافته مدينة جدة السعودية، بحضور ممثلين عن الاتحادات الوطنية العربية. وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها انتخابات الاتحاد العربي لكرة اليد تزكية كاملة للمناصب القيادية، مما يعكس توافقاً عربياً واسعاً على الشخصيات المرشحة.

وشهدت الجمعية العمومية انتخاب حسن نصر هلال رئيساً للاتحاد بالتزكية، إلى جانب خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري نائباً للرئيس، وتم تزكية كل من العدلي الحنفي (المغرب) نائباً عن دول المغرب العربي، وموسى البلوشي (عمان) عن دول الخليج، وتيسير منسي (الأردن) عن دول شمال الوطن العربي. وتأتي هذه الانتخابات في وقت يشهد فيه الاهتمام العربي برياضة كرة اليد النسائية نمواً ملحوظاً، مع سعي الاتحادات الوطنية إلى تعزيز دور المرأة في الإدارة الرياضية.

وقد شارك اتحاد الإمارات لكرة اليد في أعمال الجمعية العمومية بوفد ترأسه سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد، وضم عبد السلام ربيع المحيربي الأمين العام، إلى جانب الدكتورة منى الرئيسي. ويعد فوزها هذا استمراراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، حيث سبق لها الفوز بعضوية لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، مما يجعلها شخصية رياضية مؤثرة على المستويين القاري والعربي. وتولي الدكتورة منى الرئيسي أهمية كبيرة لتطوير الكوادر النسائية في المجال الرياضي، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف المدربات والحكمات والإداريات.

خلال الجمعية العمومية، تم اعتماد عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مسابقة وبطولات الاتحاد العربي، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية. كما ناقش الحضور سبل زيادة المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة في الدول العربية. وأكدت الدكتورة منى الرئيسي في كلمتها أمام الجمعية على أهمية تمكين المرأة في كرة اليد، مشيرة إلى أن الثقة التي حظيت بها تمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل.

وقالت: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الاتحادات العربية على هذه الثقة الغالية، كما أعتز بالدعم الكبير الذي وجدته من اتحاد الإمارات لكرة اليد. وأسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التعاون مع الجميع لإطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تمكين المرأة في كرة اليد، وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم تبادل الخبرات بما يخدم تطور اللعبة على مستوى الوطن العربي.

" من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكاً كبيراً في ملف كرة اليد النسائية العربية، خاصة مع تولي الدكتورة منى الرئيسي هذا المنصب، والذي يتزامن مع استعدادات الاتحاد العربي لتنظيم بطولات قارية ودولية. وتتضمن خطتها العمل على إنشاء لجنة متخصصة للمرأة في كرة اليد، والعمل على إقامة دوريات نسائية عربية، وتنظيم ورش عمل حول الإدارة الرياضية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الآسيوي لاستقطاب الخبرات العالمية.

ويأتي هذا الفوز ليعكس التزام الإمارات بدعم المرأة في المجال الرياضي، ويؤكد مكانتها الريادية في تمكين الكوادر النسائية على المستوى العربي





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