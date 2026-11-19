الفنانة الدكتورة منى بالفقيه تقدم في معرض دبي أعمالاً فنية فريدة تجمع بين التراث والصحافة القديمة لتوثيق ذاكرة الإمارات وتاريخها المعاصر.

تقدم الفنانة التشكيلية والأكاديمية الدكتورة منى بالفقيه رؤيتها الفنية في فعاليات معرض "فنون العالم دبي"، حيث تستحضر ذاكرة الإمارات عبر مجموعات فنية تعيد قراءة أرشيفها وتراثها بلغة تشكيلية معاصرة. تعتمد هذه المشاركة على شغفها طويل الأمد بجمع المقتنيات القديمة، والتي تحولت من مجرد أوراق محفوظة إلى عناصر تشكيلية نابضة بالحكايات والتاريخ.

مجموعة المؤسسين وتحولات دبي

تستعرض مجموعة "المؤسسين" جرائد أصلية تعود فترة نشرها إلى ما بين عامي 1969 و1975، حيث توظف القصاصات ذاتها داخل لوحات فنية كبيرة لتوثيق ملامح الإمارة قبل قيام دولة الاتحاد أو خلال فترة تأسسها المبكرة. تتنوع المصادر الصحفية المعروضة بين محلية ومصرية، لنقل انطباعات العالم الخارجي عن دولة ناشئة تتشكل وتكبر أمام الأنظار، مما يخلق حواراً بصرياً بين الماضي والحاضر.

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أعمال فنية تحاكي الحياة اليومية

لا تقتصر إسهامات الدكتورة منى بالفقيه على الأرشيف الصحفي، بل تمتد لتشمل مجموعة "أهل البر وأهل البحر" التي توثق البيئة والهوية المحلية من خلال تصون الحرف اليدوية وتستعيد تفاصيل حياة الأجداد والجدات. تركز هذه السلسلة على تذكير الأجيال بنقطة البداية وتفاصيل الحياة اليومية، مثل ماكينة الخياطة المنزلية، لتربط الفنانة بين التراث المادي والمعنى الإنساني العميق.

دمج التراث بالزيت والصحف

تعرض الدكتورة منى بالفقيه أيضاً مجموعة فنية مبتكرة تعتمد على أبواب قديمة أثرية جرى ترميمها ومعالجتها بعناية قبل رسم وجوه مختلفة من الإمارات عليها بألوان زيتية. يجسد هذا العمل الفني تقاطعاً دقيقاً بين متانة الخشب القديم وتنوع الملامح الإنسانية، مما يعكس عمق التاريخ وروح الهوية المحلية التي تحاول الفنانة توثيقها وإبرازها للجمهور.

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مسيرة فنية من الهواية إلى الاحتراف

تشير الدكتورة منى بالفقيه إلى أنها تمارس الرسم منذ الصغر، لكن تحولها إلى المسار الاحترافي جاء عبر محطات واضحة، حيث ركزت بشكل أكبر على التفرغ الفني خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية. ترى الفنانة أن العمل الوظيفي والأكاديمي قد يحد من صفاء المزاج الذي يتطلبه الرسم، مما يجعل الفن مساحة ضرورية للتنفيس والعودة إلى ما تصنعه اليد مباشرة.

تأثير فني ودعوة للتفاعل مع التاريخ

تلفت الأنظار في هذه الأعمال عبارة وردت في عدد منشور عام 1969 تصف دبي بأنها "البلد الذي يصنع كل شيء من لا شيء"، وهي جملة تفتح نافذة للمقارنة بين وصف الماضي وحاضره. تدعو هذه اللوحات المشاهد إلى التفاعل الحي مع التاريخ بدلاً من الاكتفاء بحفظه بعيداً عن الأنظار، مما يعزز الوعي بقيمة الإرث الوطني والثقافي في ظل التطورات المعاصرة.