منعت شركة سيكس فلاغز يوتيوبرًا من دخول جميع متنزهاتها بعد أن تناول قطع دجاج ناجتس أثناء ركوبه أفعوانية سريعة، في انتهاك لقواعد السلامة التي تحظر إدخال الطعام خوفًا من الاختناق.

منعت إدارة منتزه سيدار بوينت التابع لشركة سيكس فلاغز ال يوتيوبر ألين فيريل مدى الحياة من دخول جميع متنزهاتها، بعد أن قام بتناول قطع دجاج ال ناجتس أثناء ركوبه أفعوانية ميلينيوم فورس الشهيرة، في مغامرة غير مألوفة انتهكت قواعد ال سلامة .

وقبل الرحلة، أخفى فيريل عشرة قطع من الناجتس داخل سرواله، ثم تناول سبع قطع خلال تحليق الأفعوانية بسرعات عالية تصل إلى 149 كيلومترًا في الساعة، وطلب حتى الصلصة من الشخص الذي كان يصوره. وقد التُقطت له صور تظهر أثناء الرحلة وهو يأكل إحدى القطع. وقال فيerl لقناة WJW إنه لم يتوقع أن تحوّل مغامرته这些 إلى خبر وطني.

لكن الشركة أكدت أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للوائح السلامة التي تحظر إدخال أي أغراض غير مثبتة، بما في ذلك الطعام، خوفًا من خطر الاختناق. وصرح المتحدث توني كلارك لقناة WKYC بأن السلامة ركن أساسي ولا تسامح مع أي سلوك غير آمن. كما درس المسؤولون إمكانية رفع دعوى قضائية ضد فيريل. وتbean الشركة على موقعها أن التصوير أثناءركوب معظم الألعاب محظور إلا بأجهزة مخصصة مثل نظارات ميتا سمارت، مع اشتراط الحصول على إذن مسبق. وتتميز أفعوانية ميلينيوم فورس بارتفاعها البالغ 95 مترًا واستغراق الرحلة دقيقتين





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