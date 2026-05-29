منظمة الصحة العالمية تحذر من معدل وفيات مرتفع لإيبولا في الكونغو وتدعو لتعزيز الاستجابة

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، منها 223 حالة وفاة قيد التحقق. وقد ذكرت آنايس ليجاند، ضمن فريق مسببات الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، أن معدل ال وفيات بين الحالات المؤكدة يتراوح بين 30٪ و50٪، ما يعني أن ما يصل إلى خمسة من كل عشرة أشخاص قد يموتون.

وأشارت ليجاند إلى أن هذه الأرقام أولية وتحتاج إلى مزيد من البحث، لكنها أكدت أن الرعاية المبكرة يمكن أن تخفض معدلات الوفيات. وقد تم تسجيل أول حالة تعافي حيث غادر مريض مركزاً صحياً بعد أن سجلت اختباران سلبيان، وعاد إلى عائلته، مما يمثل أول شخص يُرسل إلى منزله منذ بداية الوباء بعد اختبارين سلبيين.

من جهته، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن الوضع الأمني المتقلب في شرق الكونغو الديمقراطية يشكل العقبة الرئيسية أمام احتواء تفشي المرض. وأشار إلى أن حوالي 100 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في الشهر الماضي وحده، مما يجعل مكافحة الانتشار أكثر صعوبة. ودعا تيدروس إلى وقف لإطلاق النار وحث المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي لتزويد العاملين الصحيين بالمعدات والمساعدات الضرورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن تفشي المرض يمكن وقفه باتخاذ الإجراءات المناسبة.

على الصعيد الدولي، طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود بسبب مخاطر انتشار إيبولا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقد وجهت رسالة إلى قادة الاتحاد تطالب بإدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 و19 يونيو، كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة الأوروبيين في أقرب وقت، ربما خلال الأسبوع المقبل، للتنسيق الاستباقي(response).

تضم هذه التغطية جوانب صحية وأمنية وسياسية، حيث سلطت الضوء على خطورة المرض ومعدل الوفيات المرتفع، ودور الرعاية المبكرة في تحسين النتائج، واستجابة المنظمات الدولية، والتحديات الأمنية الأساسية، والمطالبات بتشديد الرقابة على الحدود. وتشير التقارير إلى أن التفشي ما زال مستمراً، مما يتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً للسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى دول أخرى





