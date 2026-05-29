منظمة الصحة العالمية تعلن أول شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية وتؤكد إمكانية وقف التفشي دون قيود سفر

صحة News

📆29/05/2026 5:56 PM
📰alkhaleej
أعلنت منظمة الصحة العالمية أول حالة شفاء مؤكدة لمريض إيبولا في الكونغو الديمقراطية بعد اختبارين سلبيين، فيما أكد مديرها العام أن وقف تفشي الوباء ممكن دون فرض قيود على السفر.

سجلت منظمة ال صحة العالمية أول حالة شفاء مؤكدة لمريض مصاب بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث تعافى المريض وغادر المستشفى بعد تسجيل اختبارين سلبيين للفيروس وعاد إلى عائلته.

وأكدت الخبيرة أناييس ليغاند في المنظمة أن هذا يمثل أول شخص يدخل مركز الرعاية ثم يُرسل إلى منزله بعد اختبارين سلبيين منذ بداية التفشي. مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المتواجد حالياً في الكونغو للمساعدة في مكافحة الوباء، شدد على إمكانية وقف تفشي الفيروس دون فرض قيود على السفر، مشيراً إلى أن هذه القيود "لا تساعد كثيراً".

من المقرر أن يلتقي غيبرييسوس السلطات الكونغولية في العاصمة كينشاسا قبل أن يتوجه، السبت، إلى منطقة إيتوري في شمال شرق البلاد، التي تمثل بؤرة التفشي الأساسية، بعد أن تم تأجيل رحلة كانت مزمعة يوم الجمعة إلى تلك المنطقة النائية. ويأتي هذا الإعلان عن أول حالة شفاء كمؤشر إيجابي amidst جهود مكثفة لمكافحة الوباء في البلاد

منظمة الصحة العالمية إيبولا الكونغو الديمقراطية شفاء تيدروس قيود السفر

 

