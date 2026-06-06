منطقة الفجيرة الحرة تتدارس مع القنصل الصيني تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الصينية

استعرضت هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة خلال اجتماع مع القنصل العام الصيني في دبي والإمارات الشمالية المقومات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي على المحيط الهندي وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، بهدف تعزيز الشراكة مع الشركات الصينية وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

استضافت منطقة الفجيرة الحرة لقاءً هاماً مع القنصل الصيني لبحث سبل تعزيز التعاون ال اقتصاد ي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض المزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة لجذب الاستثمارات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد эффекت الزيارة胶片 أووابوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى مقر هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، حيث التقى بشريف حبيب العوضي، المدير العام للهيئة، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل. شدد العوضي خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع مجتمع الأعمال الصيني، مؤكداً أن منطقة الفجيرة الحرة تقدم باقة متكاملة من التسهيلات والخدمات التنافسية التي تجعلها وجهة مثالية للشركات الصينية الراغبة في التوسع إقليمياً.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة على سواحل المحيط الهندي، إلى جانب بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، يشكّلان منصة launching ماركة للوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مما يعزز capacidad الشركات الصينية على تعزيز وجودها العالمي. من جانبه، عبر القنصل الصيني عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذها إمارة الفجيرة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين وثيق ويتميز برؤية مشتركة for التنمية المستدامة.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، والبحث عن فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية، والتي يمكن أن تشكل محhoek جديد للشراكة بين الصين والإمارات. The encounter comes against the backdrop of growing economic ties between the UAE and China, with both sides seeking to diversify cooperation beyond traditional sectors. The Fujairah Free Zone, with its strategic location and investor-friendly policies, is positioning itself as a key gateway for Chinese enterprises targeting regional expansion.

The discussion also touched upon facilitating trade flows, leveraging the Belt and Road Initiative, and enhancing connectivity between Fujairah's ports and Chinese maritime networks. In conclusion, both parties reaffirmed their commitment to deepening bilateral relations and exploring concrete projects that would yield mutual benefits. The visit underscored Fujairah's proactive approach in attracting global investments and its role as a catalyst for economic diversification in the UAE.

Future steps include organizing joint business forums, streamlining regulatory procedures for Chinese companies, and developing sector-specific incentives to boost foreign direct investment into the free zone





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