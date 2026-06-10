منصور بن زايد يشهد أداء اليمين القانونية لـ23 قاضياً وعضواً في النيابة العامة

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أداء اليمين القانونية لـ23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد في دائرة قضاء أبوظبي، مؤكداً حرص القيادة على تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سيادة القانون والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

أدى 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي ، في مراسم رسمية أقيمت بمقر دائرة القضاء .

ويأتي هذا الحفل إيذاناً بمباشرة القضاة الجدد مهامهم القضائية، حيث سينضمون إلى كادر القضاء في الإمارة لتعزيز مسيرة العدالة والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال كلمته أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة القضائية والعدلية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.

ودعا سموه القضاة الجدد إلى التحلي بالأمانة والنزاهة، والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء القضائي، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة





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