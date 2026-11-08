منصور بالهلي يتوج بكأس العالم للباها في رالي دبي الصحراوي 2026

توج منصور بالهلي بكأس العالم للباها في فئة إس إس في، فيما حسم ميتشل فان دن برين اللقب العام بعد انسحاب فرانسيسكو باريتو من رالي دبي الصحراوي باها.

توّج سائق الراليات الإماراتي منصور بالهلي بلقب كأس العالم للباها للسيارات في فئة إس إس في، وذلك مع ختام رالي دبي الصحراوي باها في نسخة عام 2026. وشهدت المرحلة الختامية من الرالي، التي أُقيمت في صحراء دبي، فوز القطري ناصر العطية بلقب الرالي في فئة السيارات، بينما حسم الهولندي ميتشل فان دن برين لقب كأس العالم العام للسيارات.

وفي فئة الدراجات النارية، توج البريطاني أليكس ماكينيس بلقبي رالي دبي الصحراوي باها وكأس العالم للباها للدراجات النارية، ما يجعل نتائج هذه النسخة موزعة بين ثلاث فئات رئيسية، ويمنح كل فئة بطلها الخاص في الترتيب النهائي.

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منصور بالهلي يحسم صدارة فئة إس إس في

حسم منصور بالهلي صدارة فئة إس إس في في الترتيب النهائي لكأس العالم، بعدما حقق اللقب برفقة ملاحه المواطن خالد الكندي على متن مركبة "كان آم مافريك آر". وأنهى بالهلي رالي دبي في المركز الخامس بالترتيب العام، وهو المركز الذي منحه التتويج في فئته.

وشهدت المرحلة الختامية منافسات امتدت لمسافة 179.56 كيلومتر للسيارات، و191.58 كيلومتر للدراجات النارية والرباعية، وسط حضور جماهيري تابع السباقات في صحراء القدرة. وتعد هذه المسافات جزءاً من المرحلة الختامية التي حددت النتائج النهائية للرالي وبطولات كأس العالم المرتبطة به.

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أما في فئة السيارات، فقد حقق ناصر العطية أسرع زمن في المرحلة الثانية، برفقة ملاحه الفرنسي ماكس دلفينو على متن "أوبتيموس إم دي رالي"، مسجلاً ساعتين و48 دقيقة و30.6 ثانية. وجاء الهولندي ميتشل فان دن برين وملاحه بارت فان هيون في المرتبة الثانية في المرحلة بفارق ثانيتين عن العطية.

وأنهى ناصر العطية الرالي في المركز الأول بفارق 5 دقائق و18.7 ثانية، محققاً فوزه الرابع منذ اعتماد نظام باها الحالي عام 2016، والفوز الـ14 في تاريخ مشاركاته بالرالي.

انسحاب فرانسيسكو باريتو يغير سباق كأس العالم

أدى انسحاب البرتغالي فرانسيسكو باريتو من المرحلة الختامية إلى تغيير مسار المنافسة على لقب كأس العالم للسيارات. فقد كان باريتو متصدر الترتيب قبل الجولة، ويحتاج إلى إنهاء الرالي في المركز الخامس لحسم اللقب.

وتعرض باريتو لعطل في المحرك نتيجة انخفاض ضغط الزيت، بعد نحو 50 كيلومتراً من انطلاق المرحلة، ما أجبره على الانسحاب من السباق. واستفاد الهولندي ميتشل فان دن برين من هذا الانسحاب، بعدما أنهى الرالي في المركز الثاني بالترتيب العام، ليتوج بلقب كأس العالم للباها للسيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات FIA.

وجاء الروسي سيرغي ريمنيك وملاحه أليكسي إغناتوف في المركز الثالث بالمرحلة، بفارق 3 دقائق و27.1 ثانية عن ناصر العطية، ليتقدما إلى المركز الثالث في الترتيب العام للرالي، بفارق 15 دقيقة و49.3 ثانية عن الفائز.

ماكينيس وخليفة البستكي يتصدران فئتي الدراجات

توج البريطاني أليكس ماكينيس بلقب رالي دبي الصحراوي باها وكأس العالم للباها للدراجات النارية FIM، بعدما فاز بالمرحلة الثانية التي حملت اسم مجلس دبي الرياضي، لمسافة 191.58 كيلومتر، على متن دراجة "كي تي إم 450"، مسجلاً ساعتين و39 دقيقة و38.7 ثانية.

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وجاء مواطنه إيثان لين في المركز الثاني على متن دراجة "ياماها واي زد إف 450"، بفارق 3 دقائق و17.7 ثانية، فيما حل السلوفيني توني موليتش ثالثاً بفارق دقيقتين و52.7 ثانية إضافيتين عن لين. وأنهى ماكينيس الرالي متقدماً على لين بفارق 6 دقائق و35.6 ثانية، بعدما حل وصيفاً في النسخة الماضية.

وفي فئة الدراجات الرباعية كواد، أحرز الإماراتي خليفة البستكي المركز الأول، متقدماً بفارق 41 دقيقة و41.1 ثانية على مواطنه علي المرزوقي، فيما جاء السعودي هاني النومسي في المركز الثالث.

مجلس دبي الرياضي يوسع أهداف الرالي

أكد عيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن رالي دبي الصحراوي باها يمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ الرياضة في الإمارات ودبي منذ انطلاقه عام 1979، ويعد من أقدم الفعاليات الرياضية في الإمارة.

وقال عيسى محمد شريف المرزوقي إن المجلس يواصل العمل وفق رؤيته واستراتيجيته الجديدة التي أُطلقت العام الماضي، بهدف زيادة أعداد المشاركين والبطولات الدولية والزوار، مشيراً إلى أن الرالي استقطب أكثر من 140 متسابقاً، وأن العمل مستمر لزيادة هذا العدد في النسخ المقبلة.

من جهته، أكد ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن نسخة عام 2026 حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين العالميين. وأوضح بدري أن الرالي لا يقتصر على المنافسات الرياضية، بل يقدم للعالم صورة عن جمال دولة الإمارات وتنوع بيئاتها.