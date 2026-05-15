منصة «مهارات الإمارات» خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين التعليم وسوق العمل

منصة «مهارات الإمارات» هي أول منصة وطنية متكاملة على مستوى المنطقة التي تربط بشكل مباشر بين بيانات سوق العمل والمنظومة التعليمية، من خلال نموذج موحد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. تهدف المنصة إلى ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتطوير برامج أكاديمية متكاملة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتوفير مؤشرات تحليلية متقدمة حول المهارات المطلوبة، والتخصصات المستقبلية، والقطاعات ذات الأولوية، مما يساعد الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتطوير السياسات والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

الدكتور عبدالرحمن العور: «المنصة» خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل بين منظومتَي التعليم وسوق العمل، من خلال توفير إطار وطني موحد قائم على البيانات. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والتوطين منصة «مهارات الإمارات»، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل.

وتخدم المنصة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، ونحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، مع توقع تطوير أكثر من 1700 مهارة مستقبلية، استناداً إلى دمج بيانات التعليم وسوق العمل ومؤشرات التوظيف، بما يعزز بناء منظومة تعليمية ومهنية متكاملة قائمة على المعرفة





