منحة سريعة للمنشئين في دبي: 150 فرصة تمويلية بقيمة 10 آلاف درهم لكل مشروع

إطلاق النسخة الثالثة من منصة الأبحاث والممارسات الفنية بمنحة سريعة تستهدف 150 مبدعًا في دبي، ضمن محفظة حصانة القطاع الإبداعي لتطوير البيئة الثقافية وتوفير تمويل ودعم مهني.

أطلقت مؤسسة فن جميل بالتعاون مع هيئة ال ثقافة والفنون في دبي النسخة الثالثة من منصة الأبحاث والممارسات الفنية ، وهو برنامج منح سريعة الاستجابة يهدف إلى دعم المبدعين والفرق الصغيرة في القطاع الثقافي.

المنصة، التي تأسست عام 2020، تم تطويرها لتواكب التحولات الإقليمية واحتياجات القطاع المتجددة، وتُعد جزءًا من "محفظة حصانة القطاع الإبداعي" التي أطلقتها الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة. تهدف المحفظة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الإبداعية في دبي، وتدعمها عبر خمسة محاور رئيسية: البنية التحتية الثقافية، الإنتاج الإبداعي، مشاركة الجمهور، تنمية المواهب، والأثر الثقافي. تستهدف هذه المبادرة المؤسسات الثقافية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المواهب الفنية المحلية والإقليمية.

تقدم المنصة ما مجموعه 1.5 مليون درهم إماراتي على شكل 150 منحة سريعة، بقيمة 10 آلاف درهم لكل منها، دون فرض متطلبات إلزامية على المتقدمين. يتيح هذا التمويل للمبدعين تطوير مشروعاتهم الفنية وتوسيع نطاق إنتاجهم، مع إمكانية الانضمام إلى شبكة المنصة التي توفر إرشاداً مهنياً وفرصاً لتكوين علاقات مهنية مستدامة. يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من اليوم ويستمر حتى 31 يوليو، حيث سيتولى لجنة من الخبراء تقييم الطلبات واختيار الفائزين وفق معايير تأخذ في الاعتبار طبيعة المنظومة الثقافية وأهداف البرنامج.

حتى غير الفائزين سيحظون بفرصة المشاركة في الفعاليات المصاحبة، مثل تجمع المهن الإبداعية السنوي الذي تنظمه فن جميل، والذي يجمع الممارسين والمؤسسات المتخصصة من جميع أنحاء الدولة. من جانبها، أكدت شيماء راشد السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أن المنصة تُعد مسارًا عمليًا يدعم أهداف محفظة حصانة القطاع الإبداعي، وتُسهم في رفع جاهزية النظام الثقافي ومواكبة التحولات المتسارعة.

وأضيفت أن المنصة تعكس التزام دبي للثقافة بمسؤولياتها في توفير بيئات محفزة للمجتمع الإبداعي ورواد الأعمال، وتوفير فرص تمويل وتأهيل مهني تساعد المبدعين على استدامة إنتاجهم وتوسيع مشاريعهم. كما أعربت أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل، عن تقديرها لتطور المنصة المستمر منذ إطلاقها، مؤكدة أن استدامة القطاع الثقافي تتطلب دعم المجتمع المحلي للمبدعين والاستثمار في بيئات تعزز التعاون والرعاية، بما يضمن حيوية الممارسات الإبداعية وقدرتها على التكيف مع المستقبل.

يدعو البرنامج جميع المبدعين من مختلف التخصصات - بما في ذلك الفنون البصرية، التصميم، الرسم التوضيحي، الهندسة المعمارية، التصوير الفوتوغرافي، صناعة الأفلام، الكتابة، النشر، البحث، الموسيقى، فنون الأداء، الإنتاج الثقافي، الإعلام الرقمي، الأزياء، الحرف، والمشروعات القائمة على المواد - لتقديم طلباتهم والاستفادة من هذه الفرصة النادرة لتطوير أفكارهم وتحقيق طموحاتهم الإبداعية





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منح سريعة دبي للثقافة القطاع الإبداعي فن جميل الأبحاث والممارسات الفنية

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