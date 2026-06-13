منتخب الأردن يرفع جاهزيته بمعسكر بورتلاند استعداداً لمواجهة النمسا في افتتاح مونديال 2026

منتخب الأردن يكثف تحضيراته في معسكر بورتلاند استعداداً لمواجهة النمسا في أول مباراة بكأس العالم 2026، وسط دعم جماهيري ومعنويات عالية.

يواصل منتخب الأردن الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة في معسكره الحالي بمدينة بورتلاند الأمريكية، وذلك استعداداً لخوض أول مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026.

ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال السلامي على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال تدريبات يومية مكثفة، تشمل تمارين اللياقة والتكتيك والخطط الهجومية والدفاعية. وقد بدأ المعسكر فور وصول بعثة المنتخب إلى بورتلاند عصر الخميس الماضي، برئاسة الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث كان في استقبالهم عدد من أبناء الجالية الأردنية والعربية الذين حرصوا على مساندة النشامى في أول ظهور لهم على المسرح العالمي.

وخاض المنتخب أولى حصصه التدريبية مساء يوم الخميس، ثم واصل تدريباته يومي الجمعة والسبت بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لهذه البطولة التاريخية. ويعمل المدرب السلامي على تجربة أكثر من تشكيلة واختبار الجوانب التكتيكية، خاصة في ظل قوة المنافسين في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانب النمسا، منتخبي الجزائر والأرجنتين. ويسعى المنتخب الأردني إلى تقديم أداء مشرف يعكس التطور الكبير الذي حققته الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة، والذي أهلها للوصول إلى هذا الحدث العالمي.

وتتضمن الاستعدادات أيضاً الجانب النفسي والمعنوي، حيث حرص الجهازان الفني والإداري على تحفيز اللاعبين ورفع روحهم المعنوية. وقد شهد المعسكر مناسبة مميزة باحتفال اللاعبين والجهازين الفني والإداري بعيد الميلاد التاسع والعشرين لنجم المنتخب موسى التعمري، مما أضفى أجواء إيجابية على المعسكر. ويعتبر التعمري أحد أبرز اللاعبين في صفوف النشامى، ويُعول عليه كثيراً في المباريات المقبلة. كما أن الجماهير الأردنية تتابع باهتمام بالغ تحضيرات المنتخب، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية تليق بمكانة الكرة الأردنية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأردن مع منتخب النمسا يوم 17 يونيو الجاري على ملعب بورتلاند تيمبرز، في افتتاح مشواره في البطولة. ويسعى النشامى إلى تحقيق بداية قوية تعزز حظوظهم في المنافسة على التأهل إلى الأدوار التالية. وقد أكد اللاعبون في تصريحات إعلامية أنهم يبذلون أقصى جهدهم في التدريبات من أجل أن يكونوا على مستوى التحدي، وأنهم يتطلعون إلى إسعاد الجماهير الأردنية والعربية التي تدعمهم من كل مكان.

وبعد مباراة النمسا، سيخوض منتخب الأردن مباراتي الجزائر والأرجنتين في المجموعة، وهما مباراتان صعبتان تتطلبان تركيزاً عالياً وجاهزية كاملة. ويركز الجهاز الفني أيضاً على الجانب التغذوي والطبي للاعبين، من خلال توفير أفضل برامج التغذية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى جلسات الاستشفاء والعلاج الطبيعي لضمان جاهزية الجميع بدنياً. ويؤكد المدرب جمال السلامي أن المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة، وأن الروح المعنوية عالية جداً بين اللاعبين الذين يظهرون التزاماً كبيراً وانضباطاً داخل المعسكر.

ويضيف أن المنافسة في كأس العالم تتطلب جهداً مضاعفاً، لكن الفريق قادر على تقديم مستويات جيدة إذا حافظ على التركيز والثقة. ويشارك في البطولة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، بعد أن تم توسيعها. ويأتي تأهل منتخب الأردن لهذا المحفل العالمي تتويجاً لجهود كبيرة بذلها الاتحاد الأردني لكرة القدم واللاعبون والجهاز الفني على مدى السنوات الماضية. وقد حظي المنتخب بدعم كبير من القيادة الهاشمية والشعب الأردني، مما يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتحقيق الإنجازات.

وتستمر التدريبات في معسكر بورتلاند حتى موعد المباراة الأولى، حيث سيخوض المنتخب مباراة ودية أخيرة قبل اللقاء الرسمي لتقييم جاهزيته





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كأس العالم منتخب الأردن النمسا معسكر بورتلاند جاهزية

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