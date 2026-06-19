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منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل يحقق نجاحاً باهراً في الإدارة المالية

المالية العامة News

منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل يحقق نجاحاً باهراً في الإدارة المالية
المالية العامةالابتكار المالياستشراف المستقبل
📆19/06/2026 6:27 PM
📰alkhaleej
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أعلنت دائرة مالية دبي عن نجاح منتدى الابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية، مع نشر رؤية رقمية تهدف لتعزيز كفاءة الحكومة ومرونتها.

أعلنت دائرة مالية دبي اليوم عن نجاح أعمالها في منتدى دبي للابتكار و استشراف المستقبل في الإدارة المالية، بفضل مشاركة نخبة من القادة الحكوميين والخبراء المتخصصين في مجالات الإدارة المالية والابتكار وصنع السياسات المستقبلية.

\n\nيعد المنتدى منصة معرفية حوارية لعرض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في الابتكار المالي واستشراف المستقبل، مع إبراز دورهما في تطوير منظومة العمل الحكومي. \n\nأدى المنتدى إلى تقديم دراسات حالة وورش عمل تفاعلية، ترتكز على نماذج ناجحة من دول أخرى، مع تشجيع على تبني تطبيقات مالية ذكية وتكنولوجيا تحليلية متقدمة. \n\nأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنتدى ينسجم مع التزام الدائرة بسلسلة مبادرات الابتكار.

وذكر أن التحولات الاقتصادية والتقنية العالمية تتطلب من القطاع المالي الحكومي تبني مبادرات مرنة واستباقية في التخطيط وصنع القرار. وأضاف أن التطوير لا يقتصر على الأدوات، بل يحتاج لإعادة تفكير في نماذج العمل، وتبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وتدعم الاستدامة المالية. \n\nمن جانب آخر، أضاف عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية، أن الابتكار ليس مقتصراً على التقنيات، بل يشمل تطوير الكوادر البشرية، تمكين الكفاءات، وتثقيف الثقافة الابتكارية داخل مؤسسات الدولة.

أكد أن الاستثمار في الإنسان والتفكير استباقيًا أساس للمرونة والتكيف وسعة الاستجابة للتحديات المستقبلية. \n\nيبرز عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة، أن الانضمام للمنتدى يعكس رؤية دبي في تعزيز كوادر التخطيط والحفاظ على ميزانية مستقلة، مع تبني أساليب تخطيط مبتكرة تواكب الإيقاع السريع للتغييرات الاقتصادية. يضيف أن استمرار الحوار سيكون محوراً لتطوير سياسات مالية أكثر مرونة وتحديات مستقبلية.

\n\nخلاصة الاجتماع تؤكد أن الابتكار واستشراف المستقبل ما زالا محورين أساسيين في تطوير الإدارة المالية الحكومية، وتحديداً في مكة من أجل مواكبة التحديات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية محفزة

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المالية العامة الابتكار المالي استشراف المستقبل دبي القطاع الحكومي

 

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