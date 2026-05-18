منتخب الإمارات لألعاب القوى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026

وفد منتخب الإمارات لألعاب القوى يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته المتميزة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. وقد شهدت البطولة تسجيل أبطال وبطاللات الإمارات إنجازات جديدة وتحقيق 12 ميدالية ملونة، وكان من أبرزها الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص للسيدات، إضافة إلى برونزية فئة الشابات.

عاد اليوم وفد منتخب الإمارات لألعاب القوى إلى أرض الوطن عقب مشاركتهم المتميزة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026 ، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد شهدت البطولة تسجيل أبطال وبطاللات الإمارات إنجازات جديدة وتحقيق 12 ميدالية ملونة، كان من أبرزها الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص للسيدات، إضافة إلى برونزية فئة الشابات. وكانت في مقدمة مستقبلي المنتخب اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد ألعاب القوى، وراشد آل علي، عضو مجلس الاتحاد، وجميلة عبدالله، عضو مجلس الإدارة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب الإمارات لألعاب القوى دورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026 المنتخب الإماراتي لألعاب القوى دورة الألعاب الخليجية الرابعة دورة الألعاب الخليجية منتخب ألعاب القوى الإماراتي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيارأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات...

Read more »

كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي وصن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقياتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم الأحد 17 مايو 2026، نحو الصدام التاريخي...

Read more »

مؤسّسة «محمد بن راشد للمعرفة» تطلق موسوعة «الحضارة الإسلامية في صقلية»دبي: «الخليج» ضمن مشاركتها في معرض تورينو الدولي للكتاب 2026 ،في إيطاليا، أطلقت مؤسّسة...

Read more »

مصر تستهدف تحصيل 4 مليارات جنيه.. هل ترتفع رسوم جوازات السفر ومغادرة البلاد؟كشفت بيانات الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2027/2026، عن زيادة كبيرة في حصيلة الرسوم...

Read more »

الجامعة القاسمية تعقد ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابعنظّمت «الجامعة القاسمية» ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابع للعام الأكاديمي 2025–2026، في...

Read more »

ليفربول يترقب هدية مانشستر سيتي.. كيف يحسم «الريدز» التأهل لدوري الأبطال دون أن يلعب؟أصبح ليفربول قريباً للغاية من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، رغم تعثره...

Read more »