منتخب الإمارات يحصد ثلاث ذهبيات جديدة في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة

حقق منتخب الإمارات ثلاثة ميداليات ذهبية جديدة في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة في هونغ كونغ، منها رقم قياسي في التتابع المختلط.

حقق منتخب الإمارات العربية المتحدة إنجازاً كبيراً في بطولة آسيا الثانية والعشرين ل ألعاب القوى تحت 20 سنة، التي تستضيفها حالياً مدينة هونغ كونغ، حيث تمكن أبطال المنتخب من إضافة ثلاث ميداليات ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة، ليرتفع عدد الميداليات الإجمالي إلى ست ميداليات متنوعة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى في تطوير الفئات السنية، واهتمامه ببرامج اكتشاف المواهب وصقلها، مما أسهم في بروز جيل واعد قادر على المنافسة بقوة على الساحة الآسيوية وتحقيق نتائج مشرفة تعكس التطور الملحوظ في رياضة ألعاب القوى الإماراتية. وقد شهدت فعاليات اليوم الختامي للبطولة تنافساً قوياً بين المشاركين، إلا أن أبطال الإمارات تمكنوا من التفوق بفضل عزيمتهم وإعدادهم الفني والبدني المتميز، محققين أرقاماً شخصية جديدة وأرقاماً قياسية للبطولة والعالم





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات ألعاب القوى بطولة آسيا ذهبية شباب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مورغان ستانلي: الذكاء الاصطناعي قد يقلص وظائف بنوك أوروبا بـ 20%توقع محللون في بنك «مورغان ستانلي» أن يؤدي الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي...

Read more »

ضبط عصابة تخصصت في سرقة بطاريات الشاحناتألقت شرطة دبي القبض على عصابة (٣ أشخاص) بحوزتهم 20 بطارية سرقوها من شاحنات، كما سرقوا حافلة من إمارة مجاورة لاستخدامها في تحميل المسروقات.

Read more »

انتعاش مبيعات الذهب في دبي بمناسبة عيد الأضحى بنسبة تجاوزت 20%شهدت أسواق الذهب في دبي انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء تزامناً مع عيد الأضحى، حيث ارتفع الإقبال بنسبة تجاوزت 20% بفضل استقرار الأسعار وتنوع التصاميم التراثية والعصرية.

Read more »

الذكاء الاصطناعي يقلص ساعات تحضير المعلمين إلى 20 دقيقةتغيرت مهام المعلمين اليومية بشكل كبير مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث انخفض وقت تحضير الدروس من 3 ساعات إلى 20 دقيقة، وأكد معلمون أن تجربة التعلم عن بعد كانت نقطة التحول لاعتماد هذه الأدوات.

Read more »

«جائزة الشيخ زايد للكتاب» في عامها الـ 20: الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامةرسّخت جائزة الشيخ زايد للكتاب، منذ انطلاقتها عام 2006، مكانتها كإحدى أبرز الجوائز الأدبية والثقافية في العالم العربي، ومنصة معرفية عالمية تعكس رؤية دولة الإمارات في جعل الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وجسراً للحوار بين الشعوب والحضارات.

Read more »

هيمنة المستثمرين الهنود على سوق العقارات في دبييواصل المستثمرون الهنود هيمنتهم على سوق العقارات الدولية في دبي، حيث يستحوذون على ما يقارب 20-22% من إجمالي المشتريات العقارية الأجنبية، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عقارية مفضلة للمستثمرين الهنود.

Read more »