يخطط منتخب هايتي للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بعد 52 عاماً من غيابه، ويسعى المدرب سيباستيان مينيه إلى قيادة الفريق لتحقيق أول فوز في تاريخه بالبطولة والتأهل إلى الدور التالي، رغم وضعه كأحد أضعف الفرق المشاركة وتواجده في مجموعة صعبة تضم البرازيل والمغرب واسكتلندا.

أكد المدرب سيباستيان مينيه Friday أن منتخب هايتي لن يحضر كأس العالم ل كرة القدم كضيف شرف فقط، بل سيسعى جاهداً لتحقيق أول انتصار له في تاريخ البطولة، مما قد يفتح له باب التأهل إلى الأداء الإقصائي.

على الرغم من تفاؤل المدرب الفرنسي، يبقى الفريق الهايتي من بين المرشحين الأضعف في المجموعة الثالثة التي تقع في صعوبة متوسطة إلى عالية بسبب تواجد حامل اللقب خمس مرات البرازيل، والمغرب الذي وصل إلى نصف النهائي في آخر نسخة، بالإضافة إلى اسكتلندا التي ستكون أول خصم لهايتي في بوسطن يوم السبت. قال مينيه في المؤتمر الصحفي عقب وصول الوفد إلى مقر البطولة: "آمل أن نكون إحدى مفاجآت هذه النسخة من كأس العالم".

وأضاف: "أعتبر أن كرة القدم هي مجرد لعبة، وفي النهاية يوجد فائز وخاسر. إذا أردنا الفوز، علينا تسجيل الأهداف بغض النظر عن هوية الخصم". وتشارك هايتي في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد مشاركتها الوحيدة السابقة عام 1974 في ألمانيا الغربية، حيث خسرت جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات. يدخل المنتخب الهايتي البطولة ك ثاني أقل الفرق تقييماً من بين product الجميع، متقدماً فقط على منتخب نيوزيلندا.

وعلّق مينيه على هذا الواقع قائلاً: "كان عام 1974 هو آخر مرة سجلنا فيها هدفاً في كأس العالم، لكن ذلك كان قبل 52 عاماً. واليوم الوضع مختلف تماماً. تأهلنا مرة أخرى بعد أكثر من نصف قرن، والآن يجب أن نسجل أهدافاً من جديد إذا أردنا التأهل إلى الدور المقبل".

وأكمل: "إذا أردنا صنع التاريخ، وتحقيق أول انتصار لنا على الإطلاق، والحصول على فرصة حقيقية للتأهل، فإن كل ذلك يعتمد على قدرتنا على التسجيل بغض النظر عن قوة الخصم أو صعوبة المباراة". وفي رده على سؤال حول عدم وجود نجوم مشهورين في فريقه مقارنة بمنتخبات أخرى، أجاب مينيه: "ربما لا يحظى لاعبو فريقي بشهرة كبرى أو أسماء لامعة في عالم كرة القدم، لكنني أصر على أن ما يهم في النهاية هو التأثير والإرث الذي تتركه الفرق على الجمهور والمشجعين".

وتлон هذه الكلمات روح التحدي التي ي打工 عليها المدرب الفرنسي مع مجموعة صغيرة من اللاعبين الذين يطمحون إلى كتابة اسم هايتي في سجلات كأس العالم للمرة الأولى بتحقيق الفوز والتأهل، وليس فقط المشاركة كضيف شرف





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