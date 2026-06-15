منتخب الرأس الأخضر يفرض تعادلاً سلبياً على إسبانيا في كأس العالم 2026

منتخب الرأس الأخضر، الذي يعتبر الوافد الجديد إلى نهائيات كأس العالم 2026، تسبب مفاجأة أولى في هذه النسخة بعدما فرض التعادل السلبي على إسبانيا، بطلة أوروبا، في أتلانتا. منتخب إسبانيا كان مرشحاً فوق العادة لحصد النقاط الثلاث، لكن منتخب الرأس الأخضر نجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات الإسبانية طوال المباراة. لم تكن المفاجأة في نتيجة التعادل، بقدر ما كانت في الطريقة التي نجح بها منتخب القروش الزرقاء في تحويل الفوارق النظرية إلى تفاصيل بلا قيمة على أرض الملعب.

منتخب الرأس الأخضر ، الذي يعتبر الوافد الجديد إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، تسبب مفاجأة أولى في هذه النسخة بعدما فرض التعادل السلبي على إسبانيا، بطلة أوروبا، في أتلانتا.

منتخب إسبانيا كان مرشحاً فوق العادة لحصد النقاط الثلاث، لكن منتخب الرأس الأخضر نجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات الإسبانية طوال المباراة. لم تكن المفاجأة في نتيجة التعادل، بقدر ما كانت في الطريقة التي نجح بها منتخب القروش الزرقاء في تحويل الفوارق النظرية إلى تفاصيل بلا قيمة على أرض الملعب.

منتخب إسبانيا بدا في بعض الأحيان ضعيفاً، حيث لم يكن قادراً على إجبار منتخب الرأس الأخضر على الركض خلف الكرة، بدلاً من ذلك منح لاعبي الرأس الأخضر الوقت الكافي للتمركز وإغلاق المساحات. منتخب الرأس الأخضر، على العكس، قدم درساً في الانضباط والشجاعة، حيث خاض المباراة بثقة عالية ومن دون أي عقدة، وقاتل لاعبوهم على كل كرة وحافظوا على تركيزهم طوال الدقائق التسعين.

في المقابل، بدا منتخب إسبانيا في بعض الأحيان ضعيفاً، حيث غاب التنوع الهجومي المعتاد في خط هجومه، كما افتقد السرعة والاختراق من الأطراف في ظل جلوس لامين يامال على مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته 100%. في النهاية، خرج منتخب الرأس الأخضر بأكثر من نقطة ثمينة، بينما إسبانيا وجدت نفسها أمام إنذار مبكر بأن الموهبة وحدها لا تكفي عندما تتحول الثقة إلى فخ يصعب الخروج منه





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