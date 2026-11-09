منتخب الإمارات يشارك بأربعة فرق في بطولة أمم آسيا للشطرنج بأبوظبي

انطلاق بطولة أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي بمشاركة 30 فريقاً من 19 دولة، ويضم المنتخب الإماراتي أربعة فرق للرجال والسيدات في أكبر مشاركة تاريخية للبطولة.

تستضيف العاصمة أبوظبي ، غداً الثلاثاء، انطلاق فعاليات بطولة أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، في حدث رياضي يتسم بأهمية كبيرة على المستوى القاري. وتعد هذه النسخة من البطولة الأكبر تاريخياً من حيث عدد المشاركين، حيث تضم قائمة المتسابقين 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 30 فريقا من 19 دولة مختلفة. وتختتم المنافسات الرياضية في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، وسط تطلعات واسعة لتحقيق نتائج بارزة.

تفاصيل تشكيلات فرق الإمارات للشطرنج

يشارك منتخب الإمارات الوطني للشطرنج في البطولة عبر أربعة فرق منفصلة، وذلك بهدف عرض اتساع قاعدة اللعبة وتطور مستواها محلياً. ويشرف على بعثة المنتخب رئيس الاتحاد عبدالله حسن الحمادي، الذي يترأس الوفد الرسمي المشارك في المنافسات التي تقام في فندق شيراتون أبوظبي. وتتنافس الفرق الإماراتية تحت إشراف مدربين دوليين ومحليين ذوي خبرة عالية في عالم الشطرنج.

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يتكون منتخب الرجال من فريقين رئيسيين، حيث يضم الفريق الأول "أ" اللاعبين سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وسعيد إسحاق، وأحمد فريد، وإبراهيم سلطان. ويُدير شؤون هذا الفريق المدرب تشابا بالوغ، بينما يتولى الفريق الثاني "ب" المدرب ألكسندر راحمانوف، والإداري عبدالله علي، مع لاعبين هم محمد سعيد اليليلي، وراشد حسين الحمادي، وحمدان إدريس الحامد، وصقر عيسى، ومحمد يوسف آل علي.

رؤية الاتحاد لتطوير اللعبة والشطرنج النسائي

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، عبدالله حسن الحمادي، أن مشاركة الفريق بأربعة فرق تعكس بشكل واضح التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة في الدولة. وأشار الحمادي إلى أن هذا العدد الكبير من الفرق يهدف إلى توسيع قاعدة اللاعبين واللاعبات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من العناصر الوطنية لاكتساب الخبرات اللازمة.

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أضاف أن الاتحاد يحرص من خلال هذه المشاركة على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، وتقديم مستويات فنية تعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد لتطوير اللعبة. ووثق الاتحاد بقدرات لاعبينا ولاعباتنا على تحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من هذه التجربة القارية المهمة، لا سيما في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات آسيا.

على مستوى السيدات، يتصدر منتخب السيدات "أ" قائمة الفرق النسائية بقيادة المدرب فلاديمير أكوبيان، والإدارية عبير علي محمد، ويضم نخبة من اللاعبات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعنود عيسى، وعهود عيسى. فيما يشرف المدرب أحمد عدلي، والإدارية عائشة عبيد الزرعوني، على منتخب السيدات "ب" الذي يضم زينب درويش المعمري، وآمنة صقر المري، وميرة صقر المري، وموزة ناصر الهاشمي، ومريم خليفة القبيسي.

الآثار المستقبلية واستضافة أبوظبي للبطولة

تمثل استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري فرصة مهمة لتأكيد مكانة الإمارات على خريطة الشطرنج الدولية، وفقاً لما صرح به مسؤولو الاتحاد. وتبرز الإمكانات والخبرات التنظيمية التي تمتلكها الدولة، والقادرة على استضافة كبرى البطولات العالمية بنجاح وفعالية عالية.

وثمن الاتحاد الجهود المبذولة من قبل الجهات المنظمة والشركاء في توفير البيئة المناسبة لإنجاح هذا التجمع الآسيوي الكبير. وتأتي هذه البطولة كتتويج للجهود المتواصلة في تطوير البنية التحتية للشطرنج، وتعزيز المنافسة الشريفة بين الدول الآسيوية.