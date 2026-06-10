منتخب النرويج يصطحب 300 كيلو من سمك السلمون وجنوده الثلاثة chefs إلى كأس العالم 2026

في preparing for كأس العالم 2026، اتخذ المنتخب النرويجي خطوة استثنائية بنقل كميات كبيرة من الأطعمة النرويجية التقليدية، بما فيها سمك السلمون الأحمر والجبن المحلي، بالإضافة إلى ثلاث طهاة متخصصين إلى الولايات المتحدة، بهضمان الحفاظ على النظام الغذائي المعتاد للاعبين وتعزيز أدائهم البدني والذهني خلال البطولة.

استعد منتخب النرويج لكرة القدم بطريقة فريدة ومتميزة لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قرر إحضار جزء مهم من ثقافته الغذائية المحلية معه إلى الأرض المضيفة.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان الالتزام بالنظام الغذائي المعتاد للاعبين، والذي يعتبر عاملاً حاسماً في الحفاظ على لياقتهم البدنية وأدائهم الفني خلال المنافسات. وقد تم ترتيب هذه الاستعدادات بدقة عالية، حيث حملت البعثة النرويجية كميات كبيرة من الأطعمة النرويجية الأساسية،门槛، مما يعكس التخطيط الدقيق للاتحاد النرويجي لكرة القدم لتجاوز أي تحديات قد تطرأ due إلى الاختلاف في العادات الغذائية بين البلدان.

وقد جاءت أبرز التقارير الإعلامية لتكشف أن المنتخب قد اصطحب معه حوالي 300 كيلوغرام من سمك السلمون الأحمر، وهو طبق رئيسي ومصدر للبروتين في المطبخ النرويجي، بالإضافة إلى 116 كيلوغراماً من الجبن المحلي، و6000 حبة برتقال لتغطية الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والسكريات الطبيعية. ولم يكتف المنتخب بتوفير المكونات الغذائية فحسب، بل ضمّن وجود ثلاثة من أشهر الطهاة المتخصصين في المطبخ النرويجي ضمن وفده، لضمان إعداد الوجبات بطرق صحية ولذيذة تحاكي ما يتناوله اللاعبون في وطنهم، مما يساهم في استقرارهم النفسي والبدني طوال فترة المعسكر والمنافسات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تتبعها إدارة المنتخب لتوفير بيئة مثالية للاعبين، بعيداً عن أي عوامل تشتيت قد تؤثر على تركيزهم، خاصة في بطولة عالمية تحظى بأهمية كبرى. ويشكل جيل اللاعبين الحاليون في المنتخب النرويجي点 أملًا كبيرًا للكرة النرويجية، حيث يضم مجموعة من المواهب الشابة والقوية التي تسعى لترك بصمة واضحة في هذه البطولة.

وقد أوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب النرويجي في مجموعة صعبة وقوية إلى جانب كل من منتخب فرنسا بطل العالم، ومنتخب السنغال القوي، ومنتخب العراق الذي يطمح في تحقيق điểm انطلاق إيجابية. وستبدأ رحلة النرويج في البطولة بمواجهة منتخب العراق في 17 يونيو الجاري، حيث تسعى لتحقيق الفوز الأول وبداية مشجعة تمنحها زخماً معنوياً كبيراً قبل خوض المباراتين التاليتين ضد فرنسا والسنغال.

وتدرك إدارة المنتخب أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة أن المنتخب العراقي سيدخل المباراة بحماس كبير أملاً في كتابة صفحة جديدة في تاريخه في كأس العالم، مما يстави تحديًا كبيرًا للاعبي النرويج who سيكونون أمام اختبار صعب منذ المباراة الافتتاحية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب النرويج كأس العالم 2026 الولايات المتحدة النظام الغذائي سمك السلمون الطهي النرويجي مشاركة دولية الاستعدادات اللاعبون الأداء الرياضي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«الخماسي الحديث» يختتم الموسم بتكريم أصحاب الإنجازاتاختتم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث موسمه الرياضي 2025-2026 بحفل تكريم، أقيم في فندق...

Read more »

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس العالم بتوقيت أبوظبي والقاهرة ومكةتتجه أنظار ملايين العشاق من جماهير الكرة العربية والمصرية نحو ملاعب مونديال 2026، حيث...

Read more »

مؤتمر أبل WWDC 2026 اليوم.. الكشف عن «سيري» الذكي وiOS 27 في حدث تاريخي أخير لتيم كوكتتجه أنظار عشاق التكنولوجيا حول العالم إلى مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026، الذي ينطلق...

Read more »

«مصنّعين 2026» يجمع 70 شركة لدعم التوظيفانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض «مصنّعين 2026» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا...

Read more »

خبراء يحذرون من حرارة قد تهدد 26 مباراة بمونديال 2026خبراء المناخ يراعون التأثير المحتمل للحرارة المرتفعة على منافسات كأس العالم 2026

Read more »

شراكة مع جوجل.. أبل تعلن توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي في WWDC 2026أعلنت شركة أبل خلال مؤتمر المطورين العالمي 2026 تحديثات واسعة لمنظومة Apple Intelligence 'أبل...

Read more »