منتخب إيران لكرة القدم يصل إلى لوس أنجلوس لأول مرة في كأس العالم، بعد رحلة قصيرة من المكسيك

منتخب إيران لكرة القدم وصل إلى لوس أنجلوس لأول مرة في كأس العالم، بعد رحلة قصيرة من المكسيك، حيث عقد مؤتمرا صحفيا قبل مباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجلوس. مدرب المنتخب، أمير قالينوي، تحدث عن شعوره بالفخر والقدرة في تمثيل إيران في البطولة. وسيواجه المنتخب، الذي وصل إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى، حربا مع إيران، بعد اتفاق سلام بين البلدين. وسيتعين على المنتخب السفر من المكسيك إلى الولايات المتحدة لخوض كل مباراة في المجموعة. في تيخوانا، أصطف المشجعون على جانب الطريق خارج معسكر المنتخب، وهم يهتفون بعبارة «فريق ميلي» أثناء توجه اللاعبين للحافلة المنتظرة. في حين رفع أحد المشجعين لافتة كتب عليها باللغة الفارسية «إيران، لن تمشي وحدك أبدا. المكسيك تقف إلى جانبك».

منتخب إيران لكرة القدم وصل إلى لوس أنجلوس لأول مرة في كأس العالم ، بعد رحلة قصيرة من ال مكسيك ، حيث عقد مؤتمرا صحفيا قبل مباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجلوس .

مدرب المنتخب، أمير قالينوي، تحدث عن شعوره بالفخر والقدرة في تمثيل إيران في البطولة. وسيواجه المنتخب، الذي وصل إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى، حربا مع إيران، بعد اتفاق سلام بين البلدين. وسيتعين على المنتخب السفر من المكسيك إلى الولايات المتحدة لخوض كل مباراة في المجموعة. في تيخوانا، أصطف المشجعون على جانب الطريق خارج معسكر المنتخب، وهم يهتفون بعبارة «فريق ميلي» أثناء توجه اللاعبين للحافلة المنتظرة.

في حين رفع أحد المشجعين لافتة كتب عليها باللغة الفارسية «إيران، لن تمشي وحدك أبدا. المكسيك تقف إلى جانبك»





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