منتخب البرتغال يرتدي أساور تذكارية في مونديال 2026 تخليداً لذكرى ديوغو جوتا

سيقوم لاعبو منتخب البرتغال بارتداء أساور خاصة تحمل أسماء الفريق بما فيها اسم ديوغو جوتا خلال مباريات كأس العالم 2026، بمبادرة من رئيس الوزراء البرتغالي وبتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكريم اللاعب الراحل الذي وافته المنية في حادث سير مأساوي.

أعلن لاعب وسط منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتينيا ، أن جميع لاعبي المنتخب سيرتدون أساور تذكارية خلال منافسات كأس العالم 2026 ، تخليداً لذكرى زميلهم السابق ديوغو جوتا ، الذي لقي حتفه في حادث سير مأساوي مع شقيقه خلال الصيف الماضي.

وأشار فيتحينيا إلى أن هذه المبادرة الإنسانية جاءت باقتراح مباشر من رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، الذي ناقش الفكرة مع اللاعبين واستمع لآرائهم حول كيفية تنفيذها، سواء خلال التدريبات فقط أو في المباريات الرسمية. وقرر اللاعبون بالاجماع ارتداء الاساور طوال مباريات كأس العالم، حيث رأوا في ذلك أفضل وسيلة لتكريم صديقهم الراحل وإظهار التضامن مع عائلته.

وبحسب تفاصيل الخطة، فإن الأساور ستحمل أسماء جميع لاعبي المنتخب البرتغالي المشاركين في البطولة، بما في ذلك اسم ديوغو جوتا الذي خاض 49 مباراة دولية مع المنتخب، مسجلاً حضوراً مؤثراً في الخطط الهجومية للفريق. في الوقت نفسه، أكد فيتينيا أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اتخذ إجراءات قانونية وتنسيقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للتأكد من أن ارتداء هذه الأساور لا ينتهك قوانين اللعبة، وأنه سيعتمد رسمياً قبل انطلاق المنافسات.

وتندرج هذه الخطوة في إطار حرص المنتخب البرتغالي على إبقاء ذكرى جوتا حية طوال مشواره في كأس العالم 2026، تقديراً لمسيرته الملتزمة واسهاماته الكبيرة في صفوف المنتخب الوطني. ومن المقرر أن تحظى الأساور برمزية خاصة لدى الجماهير الرياضية في البرتغال وخارجها، حيث يجسد اللاعبون تضامنهم مع رفيقهم الذي انطفأ في حادث مروّع هز الوسط الكروي البرتغالي وترك فراغاً كبيراً في صفوف الفريق.

وبهذه المبادرة، يرسّل المنتخب البرتغالي رسالة قوية حول قيم الأخوة والتذكر، مؤكداً أن جوتا سيبقى جزءاً من الفريق حتى بعد رحيله، وسيكون حاضرا في قلوب زملائه وجماهيره





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منتخب البرتغال كأس العالم 2026 ديوغو جوتا أساور تذكارية فيتينيا

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