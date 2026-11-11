منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستعرض 95 مليار درهم من مشاريع في دبي وأبوظبي

تقدّم اجتماع المنتدى السادس فرصة للمستثمرين لرؤية 95 مليار درهم من مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، مع تحليل آليات التمويل والتنفيذ

في يومي 10 و11 نوفمبر، اختتمت دبي أعمال النسخة السادسة من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد يومين من مناقشات جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والمستثمرين والخبراء في البنية التحتية.

تفاصيل الدورة ومحتواها

تخللت الوجوه القطاعية لمراجعة خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتطوير المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، مع التركيز على مناقشة آليات مبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتحسين الأطر التنظيمية والتعاقدية. كانت الغرض من الغرف مناقشة ما بعد الخطط، مع وضع مشاريع قابلة للتمويل والتسليم في متناول الأيدي.

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المواقف والآراء المتباينة

تصريح ناصر مسعود، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "كونسبت رياليزيشن"، ألقى الضوء على أهمية البرنامج، مؤكدًا أن "الفرصة الكبيرة تحتاج إلى نموذج عملي يربط الطموح بالإنجاز". كما شدد على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومات والمستثمرين لقوة القطاعات الاقتصادية.

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النتائج والتأثيرات المتوقعة

سجل الحدث تزايداً ملحوظاً في محفظة مشاريع الشراكة في الإمارات، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع 95 مليار درهم مع 40 مليار درهم في دبي و55 مليار درهم في أبوظبي. تضمنت هذه المشاريع 30 مشروعًا في دبي موزعة على 10 قطاعات تشمل المياه والصرف الصحي والنقل والرعاية الصحية وإدارة النفايات والمدن الذكية والإسكان والثقافة. من بين مشاريع دبي الكبرى، يبرز مشروع الأنفاق الاستراتيجية للصرف الصحي بقيمة 25 مليار درهم، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة. في أبوظبي، يحدد برنامج الشراكة 24 مشروعًا بقيمة 55 مليار درهم للتنفيذ في عامي 2026 و2027، ما يمنح المستثمرين فرصة لتأمين مشاريع بنية تحتية ضخمة.

التأثير الإقليمي والاستثمارات المتوقعة

أفادت بيانات المنتدى بأن الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت إلى 54 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ19 مليار دولار في 2022، وهو مؤشر على تنامي دور رأس المال الخاص في دعم التنمية. كما شارك أكثر من 500 شخص، بمن بين 150 ممثلًا حكوميًا، 70 متحدثًا، 25 شخصية رفيعة المستوى، وأكثر من 15 جهة حكومية شريكة، لتأكيد دبي كمركز حيوي للحوث واستثمارات مستقبلية تنبضًا بالحيوية والجمعيات الدولية.