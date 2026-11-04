منتخب الإمارات للسلة يستعد لتصفيات كأس آسيا 2029 في بيروت

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال لتصفيات كأس آسيا 2029 عبر معسكرين وبطولة ودية تمتد حتى 22 نوفمبر، قبل منافسات بيروت.

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال استعداداً للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029. وتقام هذه المرحلة في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.

ويتضمن برنامج الإعداد ثلاث محطات، تشمل معسكراً داخلياً في دبي ومعسكراً خارجياً في تركيا، إضافة إلى بطولة ودية في مملكة البحرين. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة تحضير متدرجة يسبق فيها المنتخب منافسات بيروت الرسمية.

تفاصيل المعسكر الداخلي والخارجي للمنتخب

يبدأ المنتخب الوطني تجمعه الداخلي يوم الخميس، ويقيم معسكراً في صالة نادي الوصل الرياضي بدبي خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري. وقال راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، إن هذه المرحلة تمثل الأساس الداخلي لتجهيز اللاعبين.

بعد ذلك ينتقل المنتخب إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي من 10 إلى 17 نوفمبر. ويتضمن المعسكر التركي تدريبات ومباريات تجريبية تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، بحسب ما أوضحه النقبي.

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وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى المرحلة الثانية بعد مشاركته في المرحلة الأولى التي استضافتها دبي في أغسطس الماضي. وحقق خلالها الفوز على منتخبات عُمان والكويت ونيبال، مقابل خسارة أمام منتخب البحرين.

البطولة الودية في البحرين وتقييم مستوى اللاعبين

يختتم المنتخب الإماراتي برنامجه الإعدادي بالمشاركة في بطولة ودية بمملكة البحرين، خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتضم البطولة منتخبات البحرين والكويت وسوريا إلى جانب المنتخب الإماراتي.

وأضاف النقبي أن هذه البطولة تتيح للجهاز الفني تقييم مستويات اللاعبين قبل انطلاق التصفيات. ويمنح ذلك المدرب فرصة لمقارنة الجاهزية الميدانية بين الأسماء المرشحة قبل الدخول في المنافسة الرسمية.

ولا تقتصر أهمية هذه المحطة على الجانب الفني فحسب، إذ تمثل اختباراً عملياً لمدى تكامل الخطط الهجومية والدفاعية أمام منتخبات من خارج الدوري الداخلي. ويعتمد الجهاز الفني على نتائج هذه المواجهات في تحديد التشكيلة النهائية.

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المجموعة الخامسة ونظام المنافسة في التصفيات

يلعب المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البحرين والكويت وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا. وتتنافس المنتخبات الست بنظام الدوري.

تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في المجموعة مباشرة إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2029. وتنضم هذه المنتخبات إلى 16 منتخباً تأهلت تلقائياً استناداً إلى نتائج النسخة الماضية التي أقيمت في جدة عام 2025.

ويعني ذلك أن نتائج المنتخب الإماراتي في بيروت ستحدد موقعه في سباق التأهل المباشر، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار الفني خلال فترة الإعداد الممتدة من دبي إلى تركيا والبحرين.