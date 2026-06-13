منتخب قطر يحقق تعادلاً تاريخياً أمام سويسرا 1-1 بعد تحول تكتيكي في الشوط الثاني

في مباراة مثيرة، خرج منتخب قطر بنقطة تعادل تاريخية (1-1) ضد سويسرا بعدما عاد من خلف في الشوط الثاني بتغييرات تكتيكية حاسمة وتألق حارسه محمود أبو ندى، رغم هيمنة س micron huge في الشوط الأول وسجل مبكر.

حقق منتخب قطر تعادلاً تاريخياً (1-1) أمام منتخب سويسرا في مباراة شهدت تحولاً كبيراً بين شوطيها. سيطر السويسريون على الشوط الأول بنسبة استحواذ وصلت إلى 80%، وخلقوا ضغطاً متواصلاً أسفر عن هدف مبكر من ركلة جزاء سجلها بريل إيمبولو في الدقيقة 17.

على الرغم من هيمنة سويسرا، نجح حارس مرمى قطر محمود أبو ندى في تصدي لعدة فرص خطيرة، ليبقى فريقه في أجواء المباراة. في الشوط الثاني، أجرى المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي تعديلات تكتيكية جذرية أعادت التوازن لخط الوسط وسمحت للعنابي بالخروج من_area الدفاعية وشن هجمات مرتدة فعالة.

استمر تألق أبو ندى في الذود عن مرماه، بينما نجح خوخي بوعلام في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليضمن نقطة ثمينة تعتبر تاريخية للمنتخب القطري بعد أداء دفاعي منظم في الشوط الثاني وتدخلات فنية ناجحة وبروز فردي كبير لحارسه





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منتخب قطر سويسرا محمود أبو ندى جولين لوبيتيغي خوخي بوعلام

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