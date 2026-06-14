منتخب النرويج ينقل طناً من الطعام المحلي إلى أمريكا استعداداً لكأس العالم 2026 لدعم هالاند وأوديغård

نقل منتخب النرويج أكثر من طن من الأطعمة المحلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم 2026 للحفاظ على روتين اللاعبين الغذائي ودعم نجمي الفريق هالاند وأوديغård، في خطوة غير تقليدية تهدف إلى تقليل تأثير تغييرات البطولة الكبرى على جاهزية اللاعبين.

النرويج تنقل أكثر من طن طعام محلي لأمريكا قبل مونديال 2026 للحفاظ على روتين اللاعبين ودعم هالاند وأوديغارد ب6000 برتقالة في خطوة لافتة وغير تقليدية، قرر منتخب النرويج نقل أكثر من طن من الأطعمة المحلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026 ، في محاولة لتوفير أفضل الظروف الممكنة لنجومه وعلى رأسهم المهاجم هالاند .

وتسعى النرويج إلى ضمان استقرار الروتين الغذائي للاعبيها خلال البطولة العالمية، التي تشهد عودة المنتخب إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1998. بحسب تقارير إعلامية، اصطحب المنتخب النرويجي إلى مقر إقامته في الولايات المتحدة: ويُقدَّر إجمالي الشحنة الغذائية بأكثر من 1000 كيلوجرام، مما يجعلها واحدة من أكبر وأغرب عمليات الإمداد الغذائي بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

الهدف لا يتعلق بالرفاهية أو تفضيلات الذوق فقط، بل يدخل ضمن استراتيجية رياضية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على العادات اليومية للاعبين وتقليل تأثير التغييرات التي تفرضها البطولات الكبرى. فالسفر لمسافات طويلة، واختلاف المناخ، والإقامة في الفنادق، وتغيّر أنظمة التدريب، كلها عوامل قد تؤثر على جاهزية اللاعبين، لذلك فضّل الجهاز الفني توفير وجبات مألوفة للاعبين خلال فترة البطولة. وقال الطاهي الخاص بالمنتخب: "نريد تقديم أفضل المكونات النرويجية المتاحة..

وأن نتمكن من تقديمها للاعبين عندما يكون الأمر في غاية الأهمية هو أمر نفخر به.

" ليست هذه المرة الأولى التي تجذب فيها النرويج الأنظار بسبب ترتيباتها الغذائية في الأحداث الرياضية الكبرى. فخلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2018 Winter Olympics، أثارت البعثة النرويجية ضجة عالمية بعدما تسبب خطأ في طلبية غذائية بوصول 15 ألف بيضة للاعبيها بدلاً من 1500 فقط. هالاند وأوديغård يقودان حلم النرويج تأتي هذه الاستعدادات الاستثنائية في وقت يدخل فيه المنتخب النرويجي البطولة بطموحات كبيرة، مستنداً إلى جيل ذهبي يقوده هالاند وأوديغård.

وقدم المنتخب أداءً مميزاً خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، وسجل 37 هدفاً، بينما أحرز هالاند وحده 16 هدفاً خلال مشوار التأهل. تفاصيل صغيرة قد تصنع الفارق يرى القائمون على المنتخب أن توفير الطعام المألوف والروتين المعتاد للاعبين قد لا يحسم مباراة بمفرده، لكنه يساعد على تقليل الضغوط والتشتت الذهني خلال البطولة.

وبالنسبة للنرويج، فإن الشحنة الضخمة من الأسماك والجبن والبرتقال ليست مجرد قصة طريفة، بل جزء من خطة دقيقة تهدف إلى منح هالاند ورفاقه أفضل فرصة ممكنة للتألق في أول ظهور للمنتخب بكأس العالم منذ 28 عاما





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النرويج كأس العالم 2026 هالاند أوديغård الطعام المحلي

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