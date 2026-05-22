منتخب إنجلترا: توخيل يكشف قائمة تضم 26 لاعبا من 16 ناديا مختلفا، ويبدي توجهاته نحو بناء مجموعة أقوى

لقد أعلن المدرب الألماني، توماس توخيل، قائمة منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم 2026 والتي تضم 26 لاعبا من 16 ناديا مختلفا. وقد وضعت القائمة إشارة واضحة لهذا الرأي ولكن العديد من اللاعبين اللامعة اختفوا من القوائم. كما وضعت القائمة عدد من اللاعبين الشباب. وقدمت القائمة العديد من الأسماء المذهلة للترفيه. سَمِعُنا الحديث عن إيفان توني لاعب الأهلي السعودي والعديد من الأسماء الأخرى التي لا يجب أن تنسى قط. وقد اتجهت قائمة المنتخب الإنجليزي إلى بناء مجموعة أقوى من الاعتماد على الأسماء اللامعة.

وتوضح قائمة المنتخب الإنجليزي رغبة المدرب الألماني في بناء مجموعة تعتمد على الانسجام وروح الفريق أكثر من الاعتماد على الأسماء اللامعة. وقدمت القائمة حضور 4 لاعبين من أرسنال و4 من مانشستر سيتي والجمهور يتساءلون عما إذا كانت اختيارات توخيل من الممكن أن تؤثر على الأداء في البطولة. كما وضعت قائمة المنتخب الإنجليزية عدد من اللاعبين الشباب استعدادًا للمرحلة المقبلة





