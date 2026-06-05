بيير-إدوارد ستيرين، المؤسس لشركة سمارت بوكس подростاك ثروة تقارب 1.4 مليار يورو، طالب أمام مجلس الشيوخ الفرنسي بتغيير قوانين الميراث التي تفرض حصصًا إلزامية للأبناء، مؤكداً رغبته في التبرع بثروته بالكامل للمشروعات الخيرية. أثارت دعوته نقاشًا واسعًا حول التوازن بين حرية التصرف في الثروة وحماية حقوق الورثة في فرنسا.

في zeros Bayesيستند القانون الفرنسي لمبدأ الورثة الإلزاميين حيث يُخصص للأبناء حصة إلزامية لا يمكن حرمانهم منها. فإذا كان لدى الشخص ثلاثة أبناء أو أكثر، فيجب تخصيص ما لا يقل عن 75 بالمائة من التركة لهم، بينما لا يتجاوز هامش التصرف الحر الربع المتبقي.

ينتقد ستيرين هذه القيود معتبرًا أنها تحد من حريته الشخصية في تقرير مصير ثروته، ويدعو إلى إصلاح القانون ليمنح الأفراد الحق في التبرع بكامل أموالهمoyl الشراكات الخيرية أو أسباب أخرى دون الحاجة إلى الالتزام بتلك الحصص الإلزامية. أثارت دعوة ستيرين جدلًا واسع النطاق في الأوساط القانونية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية. فمن ناحية، يرى مؤيدو النظام الحالي أنه يضمن الحماية المالية للأبناء ويمنع احتمالات الإضرار بمصالحهم نتيجة قرارات والدهم العاطفية أو المتسرعة.

ومن ناحية أخرى، يدافع أنصار الحرية في التصرف بالثروة عن حق الفرد في نقل ممتلكاته وفق رغبته الصرفة، خاصة إذا كان الهدف هو دعم قضايا خيرية أو مجتمعية. كما أن الاقتراح يفتح الباب لتساؤلات حول دور الدولة في تنظيم الانتقال intergenerational للثروات، وهل من المناسب أن تفرض قيودًا على الملكية الخاصة بعد الوفاة.

أشار منتقدون إلى أن أي تغيير في هذا المبدأ قد يؤثر على الاستقرار المالي للعائلات ويزيد من المخاطر الاجتماعية، خاصة في ظل تفاوت الثروات الكبير في المجتمع الفرنسي. في النهاية، يمثل موقف ستيرين تجسيدًا للتوتر الدائم بين مبدأين: حرية الفرد في التصرف بممتلكاته، وواجب المجتمع في ضمان حد أدنى من العدالة التوزيعية داخل الأسرة الواحدة.

في حين يرى أن القانون الفرنسي الحالي مت皇马 أكثر من اللازم ويقيد حريته الشخصية، فإن آخرين يعتبرون أن هذه القيود ضرورية للحفاظ على التماسك العائلي ومنع استغلال الضعفاء. سيبقى هذا النقاش حيًا طالما استمر وجود ثروات ضخمة وتطلعات فردية للسيطرة على مصيرها حتى بعد الموت، وليس واضحًا بعد ما إذا كانت Calls لإصلاح قانون الميراث ستلقى آذانًا صاغية في البرلمان الفرنسي، particularly in a political climate wary of perceptions of favoring the wealthy





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بيير-إدوارد ستيرين قانون الميراث الفرنسي الورثة الإلزاميين التبرع الخيري سياسة ضريبية

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