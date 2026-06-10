مليار دولار: قيمة اسم وشعار في عصر كرة القدم الرقمية

كشف تجديد ترخيص الفيفا مع إلكترونيك آرتس عن مبالغ تفوق المليار دولار، مسلطاً الضوء على تحول كرة القدم إلى إمبراطورية رقمية تعتمد على الرخص الرقمية، الألعاب السنوية، ومحتوى الخدمات الحية.

في ظل التفاقم المتسارع للعالم الرقمي، تجسدت قيمة اسم وشعار لعبة كرة القدم في صفقة تجديد الترخيص بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) وشركة إلكترونيك آرتس بمبلغ يتجاوز المليار دولار أمريكي.

لم يكن هذا الرقم يتعلق ببناء ملاعب جديدة ولا بشراء لاعبٍ نجم، بل كان ثمناً لاسمٍ وشعارٍ يفتحان باباً إلى سوق ضخم لا ينتظر كأس العالم كل أربع سنوات. اليوم، لا تقتصر متعة كرة القدم على المدرجات أو الشاشات، بل تمتد إلى عوالم افتراضية ضخمة تجعل المشجع يتحول إلى مدرب يخطط للهجمات وصانع قرار يُعيد كتابة النتائج بلمسة زر.

هذه التحولات أرسيت على سلسلة من الإنجازات التاريخية التي بدأت في السبعينات، عندما ظهر جهاز ماجنافوكس أوديسي أول منصة ألعاب منزلية، وتبعها لعبة "فوتبول" البسيطة التي استلهمت كرة القدم من مربعات بيضاء على الشاشة. وفي عام 1981، استغلّت شركة أتاري اسم الأسطورة البرازيلية بيليه في لعبة "بيليه سوكر" لتسويق كرة القدم داخل العالم الرقمي، مبينةً أن اسم النجم يحمل قوة تحويل المنتج التقني إلى سلعة عاطفية تُباع للجماهير.

ثم جاءت سنة 1986 مع لعبة "وورلد كاب كارنيفال" التي ربطت أول مرة رسمية بين كأس العالم ومنتجات الألعاب، موسعةً فكرة أن البطولة ليست مجرد تذاكر وبث تلفزيوني، بل تجربة تفاعلية داخل منازل المشجعين. تطورت الألعاب بشكل ملحوظ مع حلول عام 1989 عندما قدم المطور دينو ديني لعبة "كيك أوف" التي سمحت للكرة بالتحرك باستقلالية عن اللاعب، ثم ارتقيت بالمفهوم إلى المستوى التالي مع "سنسيبل سوكر" عام 1992.

هذا التحول أضفى على اللعبة طبقة جديدة من المهارة والتكتيك، ممهداً الطريق لتغيير جذري في تجربة اللاعب الرقمي. الانطلاقة الفعلية للعبة التي غيرت مسار صناعة الألعاب جاءت في عام 1993 مع إصدار "فيفا إنترناشيونال سوكر"، التي رغم توقعات عدم نجاحها في السوق الأمريكية، سجلت مبيعات غير مسبوقة في المملكة المتحدة، مبيعة حوالي 400 ألف نسخة خلال أسبوعين فقط. هذه الضربة القوية أكدت أن الجمهور العالمي يستخدم الألعاب لتجسيد شغفه بالكرة، مستمتعاً بالهتافات، والنجوم، وإحساس الفوز داخل غرفة المعيشة.

ومنذ ذلك الحين، تحولت سلسلة "فيفا" إلى حدث سنوي يُنتظره الملايين كدوري موازي للبطولات الواقعية، معززةً واقعية اللعبة عبر مسح ضوئي للوجوه، وإعادة هندسة الملاعب، ومحاكاة الجماهير بدقةٍ تلفزيونية، ما رفع تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. النمو الاقتصادي للعبة أتى مع تحول نموذج الربح من بيع النسخة الواحدة إلى نظام مستدام يعتمد على الخدمات الحية والمحتوى المتجدد.

مثال بارز هو نمط "ألتيميت تيم" حيث يشتري اللاعبين بطاقات رقمية لتكوين فرق الأحلام، وهو ما جلب إيرادات بلغت 1.62 مليار دولار في عام 2021، ما يعادل نحو 29٪ من إجمالي صافي إيرادات إلكترونيك آرتس. في الوقت نفسه، استفاد الفيفا من هذه الآلية عبر تراخيص الألعاب الإلكترونية التي تجاوزت إيراداتها المليون دولار في كل دورة، لتصبح الآن أكثر من مليار دولار لكل فترة ترخيص تمتد لأربع سنوات.

بهذا الشكل، لم تعد الرخصة مجرد شعار على غلاف، بل أصبحت بوابة ذهبية إلى سوق عالمي مستمر لا يتوقف مع انتهاء البطولة، بل يتجدد مع كل نسخة وإصدار وتحديث، ما يعيد تعريف علاقة الجماهير باللعبة ويجعل من كرة القدم منتجاً رقمياً لا يُقهر في عالم الترفيه والإعلام





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