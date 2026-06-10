ملف التذاكر يعود إلى منصب المركز الأول في جدل كأس العالم 2026

برز ملف التذاكر كأحد أكثر الملفات إثارة للنقاش قبل انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، بعدما كشفت مؤشرات حديثة عن توافر أعداد كبيرة من تذاكر مباريات دور المجموعات عبر منصة إعادة البيع الرسمية.

قبل ساعات قليلة من انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، برز ملف التذاكر كأحد أكثر الملفات إثارة للنقاش، بعدما كشفت مؤشرات حديثة عن توافر أعداد كبيرة من تذاكر مباريات دور المجموعات عبر منصة إعادة البيع الرسمية، في وقت كانت التوقعات تشير إلى طلب جماهيري استثنائي على البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأظهرت بيانات متداولة من منصة إعادة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وجود ما يقارب 176 ألف تذكرة مطروحة للبيع مجدداً لمباريات الدور الأول، وهو ما أعاد الجدل بشأن مستوى الإقبال الجماهيري على بعض المواجهات، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار التذاكر وتكاليف السفر والإقامة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جزءاً كبيراً من هذه التذاكر يعود إلى مشجعين سبق لهم شراء مقاعدهم خلال مراحل البيع المختلفة، قبل أن يقرروا إعادة عرضها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وتغطي التذاكر المعروضة عدداً من مباريات دور المجموعات، وهي المرحلة التي يخوض خلالها كل منتخب ثلاث مباريات قبل تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، ما يجعلها الأكثر ازدحاماً من حيث عدد اللقاءات والجماهير المنتظرة. ويرى متابعون أن إعادة طرح هذا العدد من التذاكر لا تعني بالضرورة وجود عزوف جماهيري عن البطولة، إذ يمكن تفسيرها بعدة عوامل، من بينها تعديل خطط السفر، أو تغيير أماكن الإقامة، أو محاولة الحصول على مقاعد أفضل، فضلاً عن التعقيدات اللوجستية التي تفرضها بطولة موزعة على ثلاث دول وللمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم الترويج للبطولة باعتبارها الحدث الأكثر ضخامة في تاريخ المسابقة، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية على مستوى الإيرادات والمشاهدة الجماهيرية والحضور في الملاعب. ومع اقتراب صافرة البداية، تظل حركة بيع وإعادة بيع التذاكر واحدة من أبرز المؤشرات التي يراقبها المنظمون والمهتمون بالبطولة، كونها تعكس بصورة مباشرة حجم الطلب على المباريات ومدى إقبال الجماهير على حضور منافسات كأس العالم 2026، خصوصاً خلال الدور الأول الذي يشكل القاعدة الأكبر للبطولة من حيث عدد المباريات والمشجعين





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