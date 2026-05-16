ملتقى رواد التميز: تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات التعليمية في دول الخليج

مؤسسة حمدان بن راشد تنظّم ملتقى رواد التميز بمشاركة 23 فائزاً ومنسقاً خليجياً لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات التعليمية وبناء شبكة دعمنظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مبادرة ملتقى رواد التميز، بمشاركة 23 من الفائزين بجوائز التميز التربوي والمنسقين التربويين من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن برنامج تفاعلي سبق الحفل الختامي للجائزة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين المتميزين، وإبراز أثر الجوائز التربوية في تطوير الممارسات التعليمية وبناء شبكة خليجية داعمة للتميز.

جاء الملتقى في إطار جهود المؤسسة لتوسيع أثر جوائزها التربوية بما يتجاوز التكريم، عبر إتاحة مساحة مهنية تجمع الفائزين والمنسقين التربويين لتبادل التجارب الملهمة، ومناقشة الاتجاهات الحديثة في التعليم، والاطلاع على نماذج تعليمية رائدة وممارسات مبتكرة يمكن الاستفادة منها في تطوير البيئات المدرسية. استهل البرنامج بجولة تعريفية في مجمع زايد التعليمي – البرشاء للحلقتين الثانية والثالثة، اطّلع خلالها المشاركون على مرافق المجمع وتجربته التعليمية، كما حضر المعلمون نماذج صفية حيّة، فيما شارك الطلبة في ورش عمل تطبيقية عكست ممارسات تعليمية مبتكرة وبيئات تعلم حديثة.

وأسهمت الزيارة في إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف إلى تجربة تعليمية إماراتية متقدمة، وفتح آفاق أوسع للحوار حول سبل الاستفادة من النماذج الناجحة وتكييفها بما يخدم تطوير العمل التربوي في المؤسسات التعليمية بدول الخليج. وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد «يمثل ملتقى رواد التميز امتداداً لرسالة المؤسسة في دعم التميز التربوي وبناء مساحات فاعلة لتبادل الخبرات بين أصحاب التجارب المتميزة في دول الخليج.

فالجوائز لا تقتصر على الاحتفاء بالإنجاز، بل تفتح المجال أمام نقل المعرفة، وتعزيز الحوار المهني، وتوسيع أثر الممارسات الناجحة بما يخدم تطور التعليم وجودة مخرجاته»





