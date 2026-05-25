ملتقى إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2027

تنظيم دائرة المالية المركزية في الشارقة لملتقى إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2027، بالتعاون مع مركز التدريب المالي التابع للدائرة، وفريق عمل الملتقى المالي، يهدف إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز كفاءة إعداد الموازنات وفق أفضل الممارسات المالية والتخطيطية المعتمدة.

شهد الملتقى حضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث تضمّن سلسلة من الجلسات التخصصية والمحاور الفنية التي ركزت على تطوير آليات إعداد الموازنات الحكومية ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية استعداداً لإعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2027. واستعرض مركز التدريب المالي خلال الملتقى الخطة التدريبية المالية لعام 2026، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المالية الحكومية وتعزيز مهارات الموظفين العاملين في مجالات الموازنة والتخطيط المالي، عبر برامج ودورات تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير القدرات الفنية والمعرفية في القطاع المالي الحكومي.

كما تضمّن الملتقى شرحاً موسعاً للتعليمات والتوجيهات والإرشادات المحدثة الخاصة بمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2027، إلى جانب استعراض الأسس والمعايير المتعلقة بإعداد مختلف أبواب الموازنة، بما يشمل الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية والمصاريف الرأسمالية وآليات تقدير الإيرادات وإعداد المخرجات واتفاقيات الأداء وغيرها. وتمثلت محاور الملتقى من دائرة المالية المركزية بالشارقة، كل من مروة السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ونور شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والرأسمالية، وميثاء عيلان رئيس شعبة موازنة الإدارة الحكومية، ومريم بن هده محلل موازنة، وشيماء العمودي محلل موازنة، وعزة السويدي مساعد محلل موازنة، حيث استعرضن أبرز الجوانب الفنية والتطبيقية المرتبطة بإعداد الموازنة الحكومية وآليات تطويرها وفق أحدث المنهجيات المالية المعتمدة.

وأكد ناصر كشواني، مدير مركز التدريب المالي، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص الدائرة على تطوير منظومة إعداد الموازنات الحكومية وتعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الشارقة، بما يسهم في بناء موازنات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. وقال: «تحرص دائرة المالية المركزية في الشارقة على مواصلة تطوير أدوات التخطيط المالي الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد موازنات دقيقة تستند إلى أسس ومعايير مالية شاملة، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويرفع من جاهزية الجهات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية.

كما يمثل الملتقى منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وتوحيد المفاهيم والإجراءات المرتبطة بإعداد الموازنة الحكومية، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو التميز المؤسسي والاستدامة المالية». وأشارت مروة السويدي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، أن الملتقى يشكل محطة مهمة لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لإعداد مشروع الموازنة العامة وفق منهجية مالية متكاملة، مؤكدةً أن المحاور المطروحة ركزت على تطوير فهم الجهات الحكومية للتعليمات والإجراءات المحدثة، بما يسهم في إعداد موازنات أكثر دقة ومرونة وكفاءة.

وقالت: «نحرص من خلال الملتقى على تعزيز المعرفة الفنية لدى المختصين في الجهات الحكومية، وتقديم الإرشادات العملية المرتبطة بمراحل إعداد الموازنة وآليات التخطيط المالي، بما يدعم توحيد الإجراءات ورفع جودة المخرجات المالية، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية». وتم خلال الملتقى ناقش أبرز الممارسات المتعلقة بإعداد المخرجات ومؤشرات الأداء، وأهمية ربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية والنتائج الحكومية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وركّز الملتقى على أهمية التخطيط المالي الدقيق، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وترسيخ ثقافة ترشيد الإنفاق، من خلال إعداد تقديرات مالية واقعية ومدروسة تدعم استدامة الموارد وتحقيق المستهدفات الحكومية بكفاءة وفاعلية





