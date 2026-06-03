ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في الرباط

حازت العاصمة المغربية الرباط على إعجابها بزيارة الشارقة لملتقى التكريم الثقافي، الذي أُقيم في المكتبة الوطنية، بحضور عدد كبير من الأدباء والمفكرين والمثقفين، والمهتمين بالشأن الثقافي.

حازت العاصمة المغرب ية الرباط على إعجابها بزيارة الشارقة لملتقى التكريم الثقافي ، الذي أُقيم في المكتبة الوطنية، بحضور عدد كبير من الأدباء والمفكرين والمثقفين، والمهتمين بالشأن الثقافي.

ويشهد هذا اللقاء الرابع في المغرب، الذي أُقيم بتواجد العديد من الشخصيات الثقافية، وهم: الشاعر والروائي محمد الأشعري، والكاتب والناقد عبدالفتاح كيليطو، والأديب والناقد أحمد المديني، والأكاديمية والباحثة د. حورية الخمليشي. ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك، وتكريم القامات الأدبية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة. وقد أعربت غزلان درّوس، مديرة مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، عن سعادتها بتجدد اللقاء الثقافي مع الشارقة، وتأملت أن يظل هذا التعاون مستمراً في المستقبل.

وفي هذا السياق، ألقت سميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية، كلمة في حفل التكريم، وأكدت على أهمية هذا اللقاء الثقافي في تعزيز التعاون الثقافي بين الشارقة والمغرب. وفي ختام الحفل، قدم الشاعر المغربي مخلص الصغير، مدير دار الشعر في تطوان، كلمة في شرف المكرَّمين، حيث أكد على أهمية هذا التكريم في احترام القامات الأدبية، وتعزيز التعاون الثقافي بين الشارقة والمغرب





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