ملايين السجائر الإلكترونية غير المعالجة تتراكم في نفايات بريطانيا وتثير خطر الحرائق

بيانات بيفا تكشف عن تدفق أكثر من ٦٥٠٠ سيجارة إلكترونية يوميًا إلى مواقع النفايات البريطانية، مع ٢ مليون وحدة تم التخلص منها بصورة غير سليمة، مما يهدد سلامة العاملين ويزيد المخاطر البيئية.

أعلنت شركة بيفا لإدارة النفايات في المملكة المتحدة عن نتائج دراسة حديثة تم تقديمها إلى منظمة "السلامة الكهربائية أولاً"، تكشف عن حجم مشكلة النفايات الإلكترونية المرتبطة بالسجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام، رغم حظرها المقرر منذ أكثر من عام.

وفقاً للبيانات، يتدفق إلى مرافق معالجة النفايات أكثر من ٦٥٠٠ سيجارة إلكترونية يوميًا، ما يعادل ما يقرب من مليوني وحدة تم التخلص منها بطريقة غير سليمة بين يونيو ٢٠٢٥ ومارس ٢٠٢٦ في أربعة مواقع فقط من شبكة الشركة. هذا التدفق الضخم لا يقتصر على النفايات العادية، بل يحمل مخاطر بيئية وصحية جمة، إذ تحتوي هذه الأجهزة على بطاريات ليثيوم‑آيون حساسة يمكن أن تنفجر أو تحترق عندما تتعرض للسحق أو الثقب داخل شاحنات جمع النفايات أو مرافق إعادة التدوير.

وقد شدد مهندس سلامة المنتجات جوزيبي كابانا على أن كل سيجارة إلكترونية تُلقى في القمامة المنزلية أو في حاويات إعادة التدوير تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة عمال جمع النفايات، وقد تؤدي إلى حوادث حرائق خطيرة وخسائر مادية جسيمة





