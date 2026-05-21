مكرمة العفو من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وبسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: 444 نزلاء في ام القيوين وراأس الخيمة

امر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدّرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة. كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 443 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. توجّه المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، بخالص شكره لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والذي تعكس حرصه على إدخال السرور والفرحة إلى نفوس أسر النزلاء وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة والسعيدة. ونوه النائب العام أن هذا العفو يمثل فرصة ذهبية للمفرج عنهم لطي صفحات الماضي بما حملته من عثرات، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون، الذي يستظل به المجتمع، ويجعل من مبدأ سيادة القانون قيمة أساسية لا بديل عنها.

امر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بافراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الامارة ممن صدرت بحقهم احكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة, بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذلك لما اثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة.

ويأتي أمر العفو عن النزلاء في اطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة, وادخال السرور والبهجة على قلوب اسرهم وعائلاتهم. كما امر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بافراج عن 443 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن صدرت بحقهم احكام مختلفة, وتوافرت بشأنهم شروط العفو وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه, وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

تعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بفئة هذه من المجتمعات المحلية, وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع اسرهم في هذه المناسبة المباركة, انطلاقاً من القيم العفوية والتسامحية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات





