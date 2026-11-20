مكتب التطوير الحكومي والمستقبل يقود جناح الإمارات في أسبوع دبي للمستقبل لعام 2023، مستعرضاً مبادرات الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والفضاء لـ2071.

نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل جناح مستقبل الإمارات ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، حيث استعرض الجناح رحلة استكشافية لآفاق عام 2071 من خلال برامج حوارية ومعرض تفاعلي يجمع الزوار في تخيل مستقبل القطاعات الحيوية.

رؤية القيادة في صناعة مستقبل دبي

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن أسبوع دبي للمستقبل يجسد رؤى القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز عالمي لصناعة المستقبل، من خلال توفير منصة مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى وتوثيق قصص النجاح والحلول المبتكرة التي تقدمها الجهات الحكومية والخبراء والقطاع الخاص والطلاب.

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مختبر الغد وتجارب وظيفية وغذائية

قدم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل عبر مختبر الغد ست تجارب تفاعلية شملت وظائف المستقبل، وغذاء المستقبل، وفنون المستقبل، ورياضة المستقبل، وأجيال المستقبل، حيث تعرف الزوار على فرص عمل في قطاعات الفضاء والطب والتنقل والتصميم، وعايشوا تجربة غذاء المستقبل التي تضمنت طعاماً غنياً بالبروتين من الطحالب البحرية.

شارك الحضور في منافسة رياضية ضد روبوت رياضي وتعرفوا على شكل قطاع الفنون المستقبلي، كما حاوروا في نهاية الجولة "أفاتار" أجيال المستقبل من جيل "ألفا" للتعرّف على توجهات هذا الجيل ورؤاه للمستقبل، فيما ركز مكتب التطوير الحكومي والمستقبل على تحفيز التفكير خارج الأطر التقليدية لاستكشاف الفرص والتحولات المقبلة.

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التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجربة تفاعلية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد تستكشف مستقبل التعليم والإرشاد الأكاديمي، من خلال تحديات جماعية تحاكي مواقف مستقبلية وتشجع المشاركين على التفكير الابتكاري وتطوير حلول تسهم في تحسين تجربة المتعلمين وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية "مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يركز على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال أتمتة العمليات والمهام ورفع الإنتاجية، فيما عرضت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تجربة الحج الذكي التي توظف الحلول الرقمية لتسهيل رحلة حجاج دولة الإمارات.

الابتكار الصناعي والأمن الغذائي المستقبلي

استعرضت شركة "ستراتا للتصنيع" تجربتها في التصنيع المتقدم من خلال توظيف الروبوتات والأتمتة والمواد المركبة المتطورة في إنتاج مكونات هياكل الطائرات، بما يعكس تطور القدرات الصناعية لدولة الإمارات ودور التكنولوجيا المتقدمة في رفع كفاءة الإنتاج، كما استعرضت وكالة الإمارات للفضاء مشروع مركز البيانات الجيوفضائية الذي يحوّل البيانات إلى حلول ذكية.

شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة بمبادرتها المبتكرة "سلة الإمارات الغذائية 2.0" التي تركز على تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني من خلال التخطيط الاستباقي الشامل لـ28 صنفاً غذائياً يربط أولويات الإنتاج والتوريد بالاستثمارات واحتياجات المجتمع، لتعزيز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق.

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عرضت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي جهودهما في تطوير منظومة مهارات المستقبل من خلال "منصة مهارات الإمارات" التي تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، و"جواز مهارات المستقبل" الذي يدعم التعلم المستمر وتحديد فرص التطوير المهني وبناء مسارات وظيفية مرنة.