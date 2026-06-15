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مكتبة محمد بن راشد يواصل ترسيخ مكانتها كصرح معرفي وثقافي في دبي

Culture News

مكتبة محمد بن راشد يواصل ترسيخ مكانتها كصرح معرفي وثقافي في دبي
مكتبة محمد بن راشدصرح معرفي وثقافيمنصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها
📆15/06/2026 12:31 PM
📰AlBayanNews
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تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها أحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية، حيث لم تعد مجرد وجهة للقراءة، بل فضاء حيوي تتقاطع فيه المبادرات الثقافية والمشروعات البحثية والبرامج المجتمعية، في رؤية تستهدف بناء إنسان قارئ ومشارك في صناعة المعرفة.

تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها أحد أبرز الصروح المعرفية في ال منطقة ، لت تحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها ، وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية، حيث لم تعد مجرد وجهة للقراءة، بل فضاء حيوي تتقاطع فيه المبادرات الثقافية والمشروعات البحثية والبرامج المجتمعية، في رؤية تستهدف بناء إنسان قارئ ومشارك في صناعة المعرفة.

ومنذ افتتاحها، أسهمت المكتبة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإنتاج المعرفة ونشرها، عبر منظومة متكاملة تضم 9 مكتبات متخصصة، تشمل المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الأطفال، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات، بالإضافة إلى مركز المعلومات، بما يعكس تكامل أدوارها في تقديم تجربة معرفية شاملة

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مكتبة محمد بن راشد صرح معرفي وثقافي منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها منطقة تحول خلال 4 سنوات صروح المعرفية في المنطقة منظومة متكاملة تضم 9 مكتبات متخصصة مكتبة الإمارات مكتبة الشباب مكتبة الأطفال مكتبة المجموعات الخاصة مكتبة الخرائط والأطالس مكتبة الفنون والإعلام مكتبة الأعمال مكتبة الدوريات مركز المعلومات منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة منطقة

 

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