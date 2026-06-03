مكتبة محمد بن راشد تطلق سلسلة فعاليات ثقافية ومعرفية وفنية خلال الشهر الجاري

أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن إطلاق سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية والفنية والمجتمعية خلال الشهر الجاري، تتضمن جلسات حوارية عن الذكاء الاصطناعي وورش تمثيل مسرحي وحفلات موسيقية ومناقشات أدبية، بالإضافة إلى حملة 'بكلماتكم تزهر شجرة الشعلة' لحماية البيئة، بهدف تعزيز المعرفة والإبداع والروابط الأسرية وبناء مجتمع واعٍ وفاعل.

في إطار التزامها المستمر بترسيخ الثقافة والمعرفة والإبداع، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال الشهر الجاري سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية والفنية والمجتمعية. ياتي هذا البرنامج انسجاماً مع رؤية المكتبة في تعزيز دورها كمنصة حيوية تجمع مختلف شرائح المجتمع، وتقدم تجارب نوعية تساهم في إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات وتعزيز الروابط الأسرية، ضمن مبادراتها الداعمة لمستهدفات 'عام الأسرة'.

يتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تتناول موضوعات معاصرة ومتعددة، كالذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الشخصية، والتربية الأسرية، بالإضافة إلى فعاليات أدبية وفنية ومبادرات مجتمعية تسلط الضوء على دور المعرفة والفنون في بناء مجتمع أكثر وعياً وتفاعلاً. وفي.lineTo دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الوعي البيئي، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المتعلقة بموسم شجرة الشعلة، أطلقت المكتبة حملة تفاعلية بعنوان 'بكلماتكم تزهر شجرة الشعلة'.

تهدف الحملة إلى إشراك الأطفال وأولياء الأمور والموظفين والزوار في التعبير عن قيمهم ورسائلهم الإيجابية تجاه المجتمع والبيئة، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية. وتستمر المكتبة في مواكبة التحولات التقنية من خلال جلسة معرفية بعنوان 'الذكاء الاصطناعي.. ببساطة'، والتي تقدم فهماً مبسطاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية في الحياة اليومية والمهنية، كجزء من سلسلة فعاليات مكتبة الأعمال، سعياً لنشر الثقافة الرقمية والوعي بالتقنيات الحديثة.

كما تتضمن الفعاليات جلسة 'إعادة بناء الثقة والصلابة النفسية' ضمن حملات 'عام الأسرة'، التي تركز على دعم الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم النفسية والاجتماعية عبر محاور تتعلق بالهوية والتوازن الداخلي والمرونة النفسية. وفي الجانب الفني، تستضيف المكتبة ورشة متخصصة في التمثيل المسرحي للمبتدئين بالتعاون مع مسرح دبي الوطني وعدد من الفنانين الإماراتيين، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات الأداء المسرحي وتقنيات التعبير الصوتي والجسدي وبناء الشخصية، في خطوة لدعم المواهب الفنية وصقل المهارات الإبداعية لدى الشباب.

وبمناسبة اليوم العالمي للموسيقى في 21 يونيو، تنظم المكتبة فعالية تحتفي بلغة الموسيقى العالمية من خلال برنامج يجمع بين الإبداع والتفاعل المجتمعي، حيث تفتح المجال أمام المواهب من مختلف الأعمار للمشاركة في تجربة تفاعلية مفتوحة تتيح لهم العزف أمام الجمهور، إلى جانب عروض للكمان والقيثارة والبيانو يقدمها مواهب مبدعة، مما يعكس جمال الموسيقى وقدرتها على احتضان المواهب. كما تشمل الأجندة أمسية قرائية ونقاشاً أدبياً بعنوان 'الإماراتيون في البوكر' بالتعاون مع صالون المنتدى، للحديث عن الحضور الإماراتي في جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، في إطار دعم الحركة الأدبية الإماراتية وتعزيز الحوار الثقافي حول الرواية العربية المعاصرة.

من ناحية أخرى، تنظم المكتبة فعالية 'مجتمع مستعد' التي تهدف إلى نشر ثقافة الجاهزية وإدارة الأزمات والمخاطر من خلال محطات توعوية وجلسات تفاعلية تتناول السلامة المنزلية والإسعافات الأولية وحماية الأسرة والصحة النفسية، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد للحالات الطارئة. بهذه البرامج المتنوعة، تواصل مكتبة محمد بن راشد تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي، عبر مبادرات نوعية تسهم في نشر المعرفة ودعم الإ creativ وبناء جسور الحوار بين الثقافة والمجتمع





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