مكتبة محمد بن راشد تتطرق لمسؤوليات المؤسسات المعرفية أمام الذكاء الاصطناعي

مكتبة محمد بن راشد تنظم جلسة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المؤسسات المعرفية في دبي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المصداقية والأمانة العلمية في مواجهة التحديات الرقمية.

عقدت جلسة حوارية هامة في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بعنوان " الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة"، كجزء من فعاليات " قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026". وقد استضافت الجلسة في يومي 16 و17 نوفمبر الجاري نخبة من الخبراء لمناقشة التغيرات الجذرية التي تفرضها التقنيات الذكية على قطاع المعرفة.

الابتكار التكنولوجي والرقمنة المؤسسية

ركزت المناقشات على الدور المتنامي للأنظمة المؤتمتة في معالجة المحتوى، وأثر ذلك على عمل الأرشيفات والمتاحف والمكتبات. وأكد عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أن الاستثمارات الضخمة في رقمنة أكثر من 27 مليون مادة أرشيفية تحتاج إلى حماية، مشيراً إلى تطوير 13 وكيلاً ذكياً لدعم عمليات الفهرسة.

Also read مانسمان للطاقة توقع 3 اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية

التحديات الأخلاقية وحقوق الملكية

كشف مدير الأرشيف الوطني عن فجوة كبيرة بين تكاليف الإنتاج الرقمي واستهلاك نماذج الذكاء الاصطناعي التوليبي للبيانات مجاناً. وشدد الدكتور محمد سالم المزروعي على أن الثقة هي العامل الحاسم في تقييم مخرجات هذه التقنيات، مشدداً على أن المكتبات يجب أن تظل مرجعاً موثوقاً للتحقق من صحة المعلومات في عصر التحليلات الفورية.

Advertisement

الاستثمار المالي والحوكمة الرقمية

أوضح يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات، أن جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي تعتمد كلياً على جودة البيانات المدخلة. وأوضحت دبي للبيانات تجربتها في حوكمة المعلومات عبر اعتماد أربعة سجلات مرجعية أساسية لضمان التكامل الجغرافي والقطاعي، مما يرفع من جودة البيانات الحكومية.

مخاطر الأمن السيبراني والمستقبل

حذر المشاركون من تزايد مخاطر التزييف العميق والأمن السيبراني التي تهدد مصداقية الذاكرة الوطنية، مطالبين بضرورة الإشراف البشري المباشر. وأكد الخبيرون على أهمية الموازنة بين استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتأكيد الأطر الواضحة للمساءلة والشفافية لضمان استمرارية المؤسسات المعرفية.