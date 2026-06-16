مكتبة محمد بن راشد تحتفل بأربع سنوات من الإبداع الثقافي والتحول إلى منصة معرفية شاملة

تستعرض المكتبة إنجازاتها خلال أربع سنوات، بما شامل توسيع الخدمات، مبادرات القراءة، مشاريع النشر والترجمة، وحضورها الدولي عبر معارض وقمم ثقافية.

تستمر مكتبة محمد بن راشد في تعزيز موقعها كأحد أهم الصروح المعرفية في المنطقة، حيث تحولت خلال أربع سنوات فقط إلى منصة شاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، لتصبح من أبرز المعالم الثقافية والسياحية على ضفاف خور دبي.

لم تعد المكتبة مجرد وجهة للقراءة، بل أصبحت فضاءً حيوياً يلتقي فيه عدد من المبادرات الثقافية والبحوث العلمية والبرامج المجتمعية في رؤية تسعى إلى تكوين إنسان قارئ ومشارك في بناء المعرفة. منذ انطلاقها، ساهمت المكتبة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإنتاج المعرفة، من خلال شبكة تضم تسع مكتبات متخصصة تشمل المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الأطفال، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات، إلى جانب مركز المعلومات.

وقد تجاوز عدد الأعضاء 41 ألفاً، وسجلت المكتبة أكثر من 53 ألف إعارة، مع أكثر من 1.3 مليار مصدر رقمي بأكثر من 90 لغة، وما يقارب 760 ألف مادة مطبوعة، مما يعكس ازدياد الطلب على خدماتها المتنوعة.



في إطار خطتها الاستراتيجية، أطلقت المكتبة سلسلة من المبادرات التي تستهدف تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، منها مبادرة "عالم يقرأ" التي وصلت إلى نصف مليون مستفيد، ومبادرة "عالم بلغتك" التي وفّرت محتوى مترجم إلى 12 لغة عالمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أطلقت مبادرة إحياء الإصدارات الوطنية لتوثيق الإنتاج الفكري المحلي، ومبادرة "أفق المعرفة" التي وفّرت لطلبة المدارس الوصول إلى خمس قواعد بيانات رقمية عالمية ومحلية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المكتبة ذراعاً مؤسسياً للنشر والترجمة يركز على ترجمة وإصدار أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والفضاء، والبيئة، والعلوم الإنسانية، ساعيةً إلى رفع جودة المحتوى العربي وتعزيز حضوره عالمياً.





على الصعيد الدولي، عززت المكتبة حضورها من خلال المشاركة في أبرز المعارض والمؤتمرات الثقافية العربية والعالمية، ونظمت قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر على مدار عامين بمشاركة أكثر من 25 دولة، لتصبح منصة رائدة تجمع خبراء وصنّاع قرار قطاع المكتبات والنشر. كما حصدت المكتبة عدداً من الجوائز التي تكريماً للابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المعرفة، ونظمت معارض متخصصة مثل معرض الصحافة العربية ومعرض الذخائر الدائم الذي يضم أكثر من 300 قطعة نادرة من المخطوطات والطبعات الأولى.

خلال مسيرتها، أقامت المكتبة نحو 750 فعالية ثقافية وأدبية وفنية، ووقعت اتفاقيات وتفاهمات مع مؤسسات حكومية وأكاديمية وثقافية لتعزيز التعاون في مجالات النشر والتوثيق وتبادل المعرفة





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مكتبة محمد بن راشد الإبداع الثقافي مبادرات قراءة نشر وترجمة التراث المعرفي

United States Latest News, United States Headlines