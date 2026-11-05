مكتبة محمد بن راشد تطلق كتاب "هنا ويسكونسن" للكاتب جمال الشحي

تحت رعاية مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عُقدت جلسة أدبية ناقشت كتاب "هنا ويسكونسن: خليجي بين عالمين" للكاتب جمال الشحي، والذي يستعرض تجربة الدراسة في أمريكا وتأثيرها على الهوية والانتماء، بحضور نخبة من المفكرين والأدباء.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحياة الثقافية والأدبية في الدولة، نظمت مكتبة محمد بن راشد جلسة أدبية مميزة لإطلاق ومناقشة الكتاب الجديد بعنوان هنا ويسكونسن خليجي بين عالمين، من تأليف الكاتب الإماراتي جمال الشحي.

وقد أدار الحوار الإعلامي والأكاديمي الدكتور سليمان الهتلان، في نقاش عميق استكشف فيه الحضور تجربة الدراسة والحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، مسلطاً الضوء على الأسئلة الجوهرية التي تفتحها هذه التجربة حول الهوية والانتماء والذاكرة. كما تناولت الجلسة الأثر العميق للقاء بثقافات مختلفة في تشكيل وعي الإنسان وتوسيع نظره إلى ذاته والعالم من حوله.

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حضور نوعي في جلسة مناقشة الكتاب

وقد شهدت الجلسة حضوراً يليق بوزنها الثقافي، حيث كان من بين الحضور معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والأستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى الأديب عبد الغفار حسين، مما أعطى للمناسبة طابعاً علمياً وأدبياً رفيعاً. بدأت المناقشة بالتوقف الطويل عند المشهد الافتتاحي للكتاب، الذي يصف ليلة شتوية من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، حين جلس الشحي أمام نافذة غرفته في ويسكونسن يراقب تساقط الثلج بتركيز.

لقد وفرت له هذه اللحظة من السكون العميق فرصة للتأمل الجدي في ذاته ومعنى رحلته الحقيقية. ومن هذا المنطلق البصري والوجداني، انطلق الحوار لاستعراض رحلة بدأها الكاتب في خريف عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين، وهي رحلة تنقل خلالها بين مدنها الكبرى مثل بوسطن وفلوريدا وويسكونسن. واستعاد الكاتب تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية والدراسة والعلاقات الإنسانية التي بناها، وكيف تركت هذه التجارب أثراً لا يمحق في ذاكرته وتكوينه الثقافي.

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كما تم تناول التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع الأمريكي قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعدها، وما انعكس ذلك من آثار على تجربة العربي المقيم أو الدارس هناك. وناقش الحضور بعمق الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين المجتمعين العربي والغربي، وكيف أن الاقتراب من الآخر ومعايشة تفاصيل حياته أدى إلى مراجعة للتصورات المسبقة، وساهم في توسيع آفاق الفهم المتبادل بين الثقافات.

تأثير الزمن في إعادة قراءة التجربة

وتطرق الكاتب جمال الشحي في جلسته إلى أثر الزمن في إعادة قراءة التجربة، مشيراً إلى الفارق الكبير بين عيشها أثناء الشباب في العشرينيات من العمر، وبين استعادتها وكتابتها في الخمسينيات. وأوضح كيف تتبدل نظرة الإنسان إلى الأماكن والمواقف والأحداث مع تقدمه في العمر وخبراته الحياتية.

وتوقف الحوار عند ذكرياته وزياراته اللاحقة إلى الأماكن التي عاش فيها، والمشاعر المعقدة التي تستحضرها العودة إليها، وكيف تبلورت هذه التجربة في شكل كتاب بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من دراسته هناك، في محاولة يائسة وجميلة لترتيب الذاكرة المتناثرة. وفي مداخلة ثرية، وضع معالي محمد المر الكتاب في سياق واسع للكتابات العربية التي تناولت تجربة السفر والدراسة في الغرب، وما رافقها من أسئلة حضارية وثقافية حول التقدم والاختلاف والعلاقة بالآخر.

أهمية الفضول المعرفي وبناء الذات

وأشار إلى أن قيمة هذه التجربة تتجاوز بكثير مجرد التحصيل الأكاديمي، لتشمل الانفتاح على معارف المجتمع الغربي وآدابه وفنونه وتاريخه. مؤكداً على أهمية الفضول المعرفي في تحويل سنوات الدراسة إلى فرصة ذهبية لبناء الذات وتوسيع المدارك.

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كما أشاد معاليه بما يحمله الكتاب من خواطر ذكية ولمسات إنسانية وجمالية تستعيد المكان بعد مغادرته، معتبراُ أن تأملات الشحي تتيح للقارئ الاقتراب من تجربة شخصية تتقاطع مع أسئلة أوسع حول الغربة والهوية، مشدداً على أهمية تنمية حب الاستكشاف لدى الطلبة وتعويدهم على زيارة المتاحف والمعارض الفنية والمعالم التاريخية. تأتي هذه الجلسة تجسيداً لدور مكتبة محمد بن راشد الرائد في دعم الكتّاب الإماراتيين والاحتفاء بإصداراتهم، وإتاحة منصات حية للحوار حول التجارب الأدبية والإنسانية، بما يعزز حضور الكتاب في المشهد الثقافي ويجعل من القراءة مساحة دائمة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، مما يثري الذاكرة الجماعية ويعكس تنوع التجارب الإنسانية التي تشكل نسيج المجتمع الإماراتي المتفتح.