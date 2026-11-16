مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية يشارك في جلسة حول الألعاب من أجل المناخ في أنطاليا، حيث يؤكد دور الصناعات الإبداعية في مواجهة التحديات البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.

شارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام في جلسة نقاشية هامة بعنوان "الألعاب من أجل المناخ: الصناعات الإبداعية لدعم العمل المناخي". نُظمت هذه الجلسة ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمعروفة باسم " COP31"، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية. جاء هذا المشاركة في إطار الجهود المستمرة لدبي لتعزيز دور الصناعات الإبداعية والتقنيات الحديثة في خدمة القضايا المجتمعية والبيئية.

دور دبي في تعزيز الوعي المناخي عبر الألعاب

يُعد مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية جهة رئيسية في هذا النقاش، حيث يهدف إلى توظيف الإمكانات المتنامية لصناعة الألعاب الإلكترونية في نشر الوعي بالتحديات العالمية وإحداث تأثير إيجابي ومستدام. يركز المكتب على إشراك الأجيال الشابة في مواجهة التحديات البيئية من خلال أدوات تفاعلية مبتكرة، مما يعكس رؤية استراتيجية لاستخدام التكنولوجيا في خدمة الصالح العام.

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وتأتي هذه المشاركة لتبرز كيف يمكن للصناعات الإبداعية أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي المناخي، حيث تتجاوز الألعاب دورها التقليدي كأداة ترفيهية فقط لتصبح منصة مؤثرة للتواصل والتعلم. يهدف هذا النهج إلى تحفيز الشباب لتقديم أفكار مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، مما يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للابتكار في هذا المجال.

رؤى فيصل كاظم حول مستقبل الصناعة

تحدث خلال الجلسة فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث تناولت المناقشات إمكانات الألعاب والتقنيات الناشئة في تعزيز الوعي بالتغير المناخي. أكد كاظم أن صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت تتجاوز دورها التقليدي بوصفها وسيلة للترفيه، لتشكل منصة مؤثرة للتواصل والتفاعل مع القضايا العالمية.

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وأشار كاظم إلى أن دبي تدرك الإمكانات الكبيرة لهذه الصناعة في تقديم محتوى إبداعي هادف، يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والمسؤولية المجتمعية. وأكد أن الإمارات تستثمر في تنمية المواهب والمهارات الرقمية، وتشجيع إنتاج محتوى إبداعي قادر على المنافسة عالمياً، بما يعزز دور هذه الصناعة في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية.

شراكات دولية ومبادرات تفاعلية

شارك في الجلسة سردار أورجار، المدير العام لشركة "إتش بي" في تركيا، فيما أدار النقاش غوكهان ديكمنر، كبير المستشارين الفنيين للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمهارات لدى مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ركز النقاش على سبل الاستفادة من الألعاب الإلكترونية والتجارب الرقمية التفاعلية في تعزيز فهم الشباب للقضايا المناخية.

تضمن الحدث استعراض نتائج مبادرة "Games for Climate Game Jam"، التي أتاحت للمطورين الشباب توظيف مهاراتهم التقنية والإبداعية في تصميم ألعاب إلكترونية تتناول قضايا التغير المناخي. تم تقديم الألعاب الثلاث الفائزة من خلال عروض مرئية ورسائل مسجلة من الفرق المطورة، مما يعكس قدرة هذه المبادرة على تحفيز الابتكار وإلهام الشباب لتقديم حلول جديدة.

التعاون الحكومي والقطاع الخاص

تناولت الجلسة أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية في تطوير المهارات الرقمية وتهيئة الفرص للشباب للمساهمة في الاقتصاد الأخضر. نوقشت سبل ربط المهارات الإبداعية والرقمية بالفرص الناشئة في الاقتصاد الأخضر، مما يبرز دور القطاع الخاص في دعم الوعي بالمناخ والمناصرة المناخية.

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تعكس مشاركة مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في هذه الجلسة الاهتمام المتزايد بدور الألعاب الإلكترونية بوصفها إحدى الصناعات الإبداعية القادرة على الجمع بين النمو الاقتصادي والتأثير المجتمعي الإيجابي. ينسجم هذا الجهد مع جهود دبي لتطوير منظومة متكاملة لصناعة الألعاب والمحتوى الرقمي، وتعزيز حضورها في النقاشات الدولية حول مستقبل الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والاستدامة.