مكتبة محمد بن راشد: 4 سنوات من الإنجازات والنمو

تجاوزت مكتبة محمد بن راشد 4 سنوات على افتتاحها، وتحولت خلال هذه الفترة إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، وتسعى إلى بناء إنسان قارئ ومشارك في صناعة المعرفة.

تجاوزت مكتبة محمد بن راشد ، التي استقبلت أكثر من 2.5 مليون زائر منذ افتتاحها، 4 سنوات ، وتحولت خلال هذه الفترة إلى منصة متكاملة لإنتاج ال معرفة وحفظها ونشرها، وتصبح واحدة من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في دبي، وتسعى إلى بناء إنسان قارئ ومشارك في صناعة ال معرفة ، وتقدم تجربة معرفية شاملة من خلال منظومة متكاملة تضم تسع مكتبات متخصصة، تشمل المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الأطفال، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات، إضافة إلى مركز المعلومات، وتحتفل المكتبة بمرور 4 سنوات على افتتاحها، وخلال هذه الفترة رسخت موقعها كأحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، وتساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإنتاج ال معرفة ونشرها، وتواصل المكتبة في توسيع محتواها وخدماتها وبرامجها بما يلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، وتسجل مكتبتا الأطفال والشباب أكثر من 126,500 زيارة، وتستقبل ما يقارب 11 ألف زيارة لوفود دبلوماسية ورسمية ومؤسسات تعليمية ومدرسية على مدار السنوات الأربع الماضية، وتجاوز عدد أعضاء المكتبة 41 ألف عضو لمختلف الفئات، وإجمالي الاستعارات أكثر من 53,000 إعارة، ما يعكس تنامي الإقبال على خدماتها ومرافقها، وإجمالي المصادر المعرفية في مكتبة محمد بن راشد ، تجاوز 1.

3 مليار مصدر رقمي وبأكثر من 90 لغة حول العالم، وبلغ محتواها المطبوع نحو 760,000 مادة معرفية





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مكتبة محمد بن راشد 4 سنوات إنجازات نمو معرفة ثقافة تراث

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