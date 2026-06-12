مقر إقامة منتخب إنجلترا يتحول إلى قلعة محصنة خلال كأس العالم 2026

يحظى منتخب إنجلترا بمرافقة أمنية مسلحة خلال تنقلاتهم اليومية، بما في ذلك الرحلة القصيرة إلى مركز التدريب في قرية سوب لكرة القدم. ويقوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتأمين الفريق بالكامل، حيث أُغلقت المرافق العامة التابعة للفندق حتى موعد المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو المقبل.

تحول مقر إقامة منتخب إنجلترا إلى قلعة محصنة خلال كأس العالم 2026، في ظل إجراءات أمنية شديدة. ويقيم المنتخب في فندق ذا إن آت ميدوبروك بمدينة كانساس سيتي، حيث تحيط به حواجز خرسانية مضادة للهجمات بالمركبات.

وتتولى الشرطة المسلحة تأمين مداخل الفندق ومحيطه على مدار الساعة، وتفرض منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة فوق المقر. كما تم إنشاء مرافق إضافية مؤقتة داخل المجمع، بما في ذلك صالة رياضية موسعة لتلبية احتياجات اللاعبين. ورغم هذه الإجراءات الصارمة، يترحي بمنتخب إنجلترا من قبل سكان منطقة ميدوبروك بارك، حيث انتشرت أعلام إنجليزية ولافتات ترحيبية على طول الطرق المؤدية إلى مقر الإقامة





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كأس العالم 2026، منتخب إنجلترا، إجراءات أمنية، فند

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